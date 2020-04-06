Таможни Благовещенска, Биробиджана и Хабаровска объединяют

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Таможни Благовещенска и Биробиджана присоединят к таможне Хабаровска. Реорганизация произойдет в начале октября текущего года. По такому же пути в ДФО пойдут еще 3 ведомства: таможни Магадана и Камчатки присоединят к Сахалинской.

Такие изменения связаны с созданием дальневосточной электронной таможни и дальневосточного центра электронного декларирования, пояснили в Дальневосточном таможенном управлении. Там также добавили, что по поводу реорганизации и укрупнения таможен уже есть приказы федеральной таможенной службы.

«Реорганизация проводится для того, чтобы централизовать таможенные органы, чтобы не было много таможен. Нет смысла оставлять более мелкие таможенные органы и наделять их полноценными функциями именно таможен. Они могут существовать как таможенные посты фактического контроля. К концу этого года на Дальнем Востоке планируется создание дальневосточной электронной таможни, в состав которой войдет дальневосточный центр электронного декларирования. Раньше товар можно было задекларировать в любом таможенном органе: то есть пришел товар в Благовещенск, и декларации на товар подаются только в Благовещенскую таможню. Сейчас с ростом перспективных таможенных технологий у нас совершенствуется удаленный выпуск товаров, электронное декларирование и прочее. Получается, что все ведется к тому, чтобы сконцентрировать декларации в одном месте, а само оформление (фактический контроль) – в разных местах», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Так, таможенные посты Благовещенской таможни будут переподчинены хабаровскому ведомству.