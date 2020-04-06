Благовещенские дворы очистят от автомобильных покрышек, а остановки – от рекламы

В Благовещенске идет уборка дорог, тротуаров и общественных территорий. В апреле рабочие приступают к уборке автомобильных покрышек с территорий муниципальных объектов.

С городских дворов покрышки предстоит убрать управляющим компаниям. Согласно приказу Министерства природных ресурсов РФ, покрышки подлежат утилизации, так как относятся к IV классу опасности, использовать их для благоустройства нельзя, напоминают в пресс-службе мэрии.

Борьба с автомобильными покрышками как элементами уличного декора в Баговещенске началась пару лет назад. Блогер Амур.инфо Игорь Павлов в 2018 году обратился к мэру с просьбой запретить использовать старые автомобильные покрышки при благоустройстве дворов. Он посчитал, что это не только вредно для здоровья, но и смотрится очень уродливо. Мнения по этому поводу в городе разделились, но Валентина Калита согласилась, что покрышки на прилегающих дворовых территориях Благовещенска морально устарели. В городском управлении образования тогда сообщили, что в благовещенских детских садах демонтируют автопокрышки, которые использовали для цветочных клумб и ограждений детских площадок. Теперь очередь дошла до городских дворов.

Кроме того, в период весенней уборки города сотрудники ГСТК ежедневно очищают опоры линий электропередачи и автобусные остановки от несанкционированной рекламы.Сообщить адреса, где необходимо очистить объекты от объявлений с рекламой или вывезти мешки с мусором, жители города могут с помощью мессенджера WhatsApp по номеру 8-914-600-15-50. Также можно написать об этом в директ инстаграм-аккаунта @mkpgstk.

Также город продолжают убирать автопылесосы. Спецтранспорт 6 апреля выйдет на уборку более 10 участков городских дорог. В их числе участки по Зейской, Воронкова, Дьяченко, Чайковского, Красноармейкой, Загородной, Северной, Студенческой, Театральной, Ленина. Очистка прилотковой части дорог проходит сегодня по улицам Зейской и Горького. Также по городу ведется полив гравийных дорог для их обеспылевания.

По мере необходимости специалисты МКП «ГСТК» ремонтируют в Благовещенске леерные ограждения. В понедельник восстановительные работы проходят в двух районах: на перекрестках Тенистая – Калинина и Студенческая – Игнатьевское шоссе. Также в штатном режиме осуществляется заметание тротуаров. В понедельник, 6 апреля, работы ведутся по улице Лазо.

Кроме этого, бригады муниципального предприятия ГСТК продолжают убирать мусор с улиц города. На днях в порядок привели обочины в микрорайоне Солнечный.