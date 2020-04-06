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Одного из заболевших коронавирусом благовещенцев пришлось увозить в больницу силой (видео)

Одного из заболевших коронавирусом благовещенцев пришлось увозить в больницу силой (видео)

В Благовещенске полицейские помогли доставить в больницу одного из зараженных коронавирусом. Мужчина отказывался от госпитализации, несмотря на то, что тесты на COVID-19 дважды показали положительный результат. Речь идет об одном из троих заболевших, которых выявили на днях. Все трое – члены одной семьи.

Тесты на коронавирус, взятые у мужчины и двух членов его семьи, показали положительный результат. Супруга и сын были помещены в инфекционную больницу, а глава семейства отказался от госпитализации, потребовав провести повторный анализ. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области выдали ему постановление государственного санитарного врача Амурской области «О проведении обязательного медицинского осмотра и изоляции гражданина, бывшего в контакте с больными инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих» и провели повторный тест. Он также дал положительный результат.

Однако, как сообщили в амурском управлении МВД, мужчина вновь отказался ехать со специалистами в лечебное учреждение, вёл себя неадекватно. Сотрудники Роспотребнадзора и медработники обратились за помощью к полицейским. Совместно принятыми мерами мужчину поместили в больницу. Но и в лечебном учреждении он продолжал вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу, неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу. В настоящий момент в лечебном учреждении выставлен круглосуточный пост охраны, состоящий из сотрудников полиции и Росгвардии.

Начальник МО МВД России «Благовещенский», подполковник полиции Дмитрий Ященко, надев защитный костюм, маску и очки, встретился с изолированными гражданами, в том числе указанным мужчиной. Он разъяснил ответственность за нарушение действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Акцентировал внимание на том, какую опасность представляет несоблюдение ими рекомендаций врачей и изоляции для окружающих людей.

Процесс задержания мужчины удалось снять на видео. По их словам, все разворачивалось на территории автомойки, которая принадлежит заразившейся семье. Свидетели наблюдали за происходящим из окон соседней многоэтажки. Попытки увезти главу семейства в медучреждение длились, с их слов, полдня – примерно с 9 до 15 часов. Вначале мужчина отказывался пускать на свою территорию полицию и медиков. А затем оказал сопротивление, когда его пытались усадить в автомобиль скорой помощи.

В полиции тем временем напоминают, что за нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены административные штрафы в размере до 40 тысяч рублей – для граждан, до 150 тысяч рублей – для должностных лиц, для предпринимателей без образования юридического лица – до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. И до 500 тысяч рублей – для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При наступлении тяжких последствий (причинение вреда здоровью человека или смерть) предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей – для граждан, до 500 тысяч рублей – для должностных лиц, для предпринимателей без образования юридического лица и для юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил можно лишиться свободы на срок до 7 лет.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • ВикторияU

    ВикторияU
    1 час назад

    И какова вероятность, что этот неадекват соблюдал самоизоляцию?..

  • да_уж

    да_уж
    1 час назад

    Воз рекомендовала не помещать в больницы с легкой формой. Зачем его туда увезли, когда уже вообще пофиг - он полгорода перезаразил

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Протоколы составили? В том числе за неповиновение. Надо по полной программе.

  • Гуру

    Гуру
    1 час назад

    Да видать не соблюдал и не собирается

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Название автомойки, можно?

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад



    По их словам, все действо разворачивалось на территории автомойки, которая принадлежит заразившейся семье.



    Ви чё, блина, гоните штоли.

    Это получается заразный шлялся на свою автомойку, общался с персоналом, которые в свою очередь общались с посетителями?

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Надо было изолировать автомойку и через пару недель переносчик был бы самоликвидирован.

  • ay

    ay
    59 минут назад

    Вот же долбо...жлоб.

  • ay

    ay
    58 минут назад

    Николай К.

    Название автомойки, можно?



    На видео же всё есть. GARAGE на Амурской. Между Пушкина и Лазо.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    56 минут назад

    Какова фамилия и инициалы этого злобного примата? При отсутствии крематория в городе подготовлена ли котельная для сожжения неадекватного гражданина?

  • ay

    ay
    54 минуты назад

    Обыкновенный медвежонок

    Какова фамилия и инициалы этого злобного примата? При отсутствии крематория в городе подготовлена ли котельная для сожжения неадекватного гражданина?



    В гугле найдётся всё. "Я так думаю!". Надо проверить. Забавно, что вся эта истерика "не-хочу-лечиться-плевать-на-всех-я-здоров-ваши-тесты-врут" происходила в двух шагах от опорного пункта милиции участкового пункта полиции.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    53 минуты назад

    ay

    Николай К.

    Название автомойки, можно?



    На видео же всё есть. GARAGE на Амурской. Между Пушкина и Лазо.



    Какая хорошая реклама получилась. Сейчас её за квартал объезжать будут. Или за два.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    52 минуты назад

    А полиция у нас бессмертна? Маски достаточно?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    51 минута назад

    Николай К.Название автомойки, можно?


    Судя по видео,мойка со стоянкой в районе Амурской-Лазо.На районе есть несколько торговых центров.Этот тип по любому их посещал...Таких надо в тюрьму,знал и плевал.

  • Sanches

    Sanches
    50 минут назад

    Для него других людей не существует, есть только бизнес и личный доход. И абсолютно все равно, что могут пострадать работники, окружающие, главное свое благополучие. И таких "предпринимателей" очень много, которые любыми способами заставляют людей работать даже не обеспечивая защиту. Так еще и медперсонал от него натерпится исполняя смой врачебный долг. Жаль не военное время ...

  • Ну, вот и все, ребятки

    Ну, вот и все, ребятки
    49 минут назад

    Господи Боже он же мог накашлять в машинах клиентов!

  • kidman

    kidman
    47 минут назад

    ВикторияU

    И какова вероятность, что этот неадекват соблюдал самоизоляцию?..



    0% вероятность, это же очевидно

  • MadNigra

    MadNigra
    47 минут назад

    Кстате - если замерить расстояние от авто мойки до ближайших домов, то получается по закону её там быть не должно.

    Санитарная Зона (о неё кстати сегодня ныли АКС) = 50 м. Так что можно смело подтягивать управление ЖКХ и остальных господ, которые ставили печати разрешения на это безобразие.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    46 минут назад

    SanchesДля него других людей не существует, есть только бизнес и личный доход. И абсолютно все равно, что могут пострадать работники, окружающие, главное свое благополучие. И таких "предпринимателей" очень много, которые любыми способами заставляют людей работать даже не обеспечивая защиту. Так еще и медперсонал от него натерпится исполняя смой врачебный долг. Жаль не военное время ...


    Полагаю,после такой рекламы бизнес можно прикрывать.Там еще и автостоянка.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    46 минут назад

    чё вы ёрничаете ?

    Человек живёт в частном секторе (кто теперь за ним присмотрит? ) , и живёт своим трудом .

    По Таям не шастает ((( , а тут , приходят люди в "чёрном" и грят ......

    Ска , а та с*** , из за которой кипиш , вроде уже вылечилась-выписалась и готова дальше заражать .

    Не юродствуйте - все там будем .

    Жесть надо было раньше просить .

  • Николай К.

    Николай К.
    43 минуты назад

    Николай К.

    Протоколы составили? В том числе за неповиновение. Надо по полной программе.



    И просьба к СМИ написать: какие административные меры были приняты полицией и роспотребнадзором, судом в отношении этого нарушителя. Или только слова....

  • ay

    ay
    41 минута назад

    MadNigra

    Кстате - если замерить расстояние от авто мойки до ближайших домов, то получается по закону её там быть не должно.

    Санитарная Зона (о неё кстати сегодня ныли АКС) = 50 м. Так что можно смело подтягивать управление ЖКХ и остальных господ, которые ставили печати разрешения на это безобразие.



    Попандос?

  • SANTA99

    SANTA99
    35 минут назад

    синьоры и сеньориты а там собака бегает некормлена, кошмар что творится?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    34 минуты назад

    А в это время:

    «Все контакты по этому семейному очагу отслежены, и лица, которые были в непосредственном контакте с зараженными, также изолированы, – сообщила Ольга Курганова."

    А мне почему-то страшно, вполне вероятно, что за продуктами мы в один магазин ходили.

  • headache

    headache
    33 минуты назад

    Привлечь по всей строгости и осветить в сми. Чтоб другим таким не повадно было. При данной обстановки с ним должны поступить жестко.

  • Николай К.

    Николай К.
    29 минут назад

    Автомойка "Гараж", ( Амурская, 49 "а") , автостоянка ИП Грибанова В.И. (Амурская, 49/1).......информация с 2ГИС

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    25 минут назад

    Николай К.Автомойка "Гараж", ( Амурская, 49 "а") , автостоянка ИП Грибанова В.И. (Амурская, 49/1).......информация с 2ГИС


    И автомойка находится на территории автостоянки.В соседнем доме опорный пункт полиции.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    20 минут назад

    ещё раз скромно спрашиваю для туповатых , - Всех пассажиров злосчастного авиарейса и их контакты (за неделю) отловили и изолировали , или на этой семье ОТЫГРАЕМСЯ ?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    16 минут назад

    Рудольф Шнапсещё раз скромно спрашиваю для туповатых , - Всех пассажиров злосчастного авиарейса и их контакты (за неделю) отловили и изолировали , или на этой семье ОТЫГРАЕМСЯ ?


    Вы далеко живете от этого района?Я-нет.И где гарантия,что я не был с ними в одном магазине в одно время?

  • ay

    ay
    16 минут назад

    Рудольф Шнапс

    ещё раз скромно спрашиваю для туповатых , - Всех пассажиров злосчастного авиарейса и их контакты (за неделю) отловили и изолировали , или на этой семье ОТЫГРАЕМСЯ ?



    ещё раз отвечу. "сдиагностировали?-вот-и-сиди-не-рыпайся-исполняй-решения-компетентных-лиц". посидел бы недельку-другую в инфекционном боксе и никто б ему ничего не предъявлял.

  • MadNigra

    MadNigra
    15 минут назад

    Рудольф Шнапс

    ещё раз скромно спрашиваю для туповатых , - Всех пассажиров злосчастного авиарейса и их контакты (за неделю) отловили и изолировали , или на этой семье ОТЫГРАЕМСЯ ?



    но ведь - пока что только его поймали за несоблюдением режима и как в новости написано - он 2 раза в отказ шёл да ещё и агрился, да ещё и на медперсонал.

    Чё его теперь - похвалить за упорство?

  • ay

    ay
    14 минут назад

    MadNigra

    Рудольф Шнапс

    ещё раз скромно спрашиваю для туповатых , - Всех пассажиров злосчастного авиарейса и их контакты (за неделю) отловили и изолировали , или на этой семье ОТЫГРАЕМСЯ ?



    но ведь - пока что только его поймали за несоблюдением режима и как в новости написано - он 2 раза в отказ шёл да ещё и агрился, да ещё и на медперсонал.

    Чё его теперь - похвалить за упорство?



    Дыа.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    11 минут назад

    В Китае это "умное", короновирусное млекопитающее, убегающее от полиции и врачей, уже бы застрелили.

  • chilly

    chilly
    10 минут назад

    Вот такой уровень сознательности у большинства. Кто там ещё верит в мифическую "самоизоляцию" по прилёту из эпидемиологически неблагополучных мест? Но вот этот глава семейства просто требует показать на нём, как работает механизм наказания за распространение особо опасной инфекции и привлечение для его содержания в мед.учреждении доп.поста Росгвардии. Сумму штрафа озвучьте, пожалуйста.

  • OKtus

    OKtus
    9 минут назад

    Коронабыдло ХD

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    8 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    Рудольф Шнапс

    ещё раз скромно спрашиваю для туповатых , - Всех пассажиров злосчастного авиарейса и их контакты (за неделю) отловили и изолировали , или на этой семье ОТЫГРАЕМСЯ ?



    Вы далеко живете от этого района?Я-нет.И где гарантия,что я не был с ними в одном магазине в одно время?


    да в квартале всего . И что ?

    Вы то , в какой стране живёте ?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    7 минут назад

    chillyВот такой уровень сознательности у большинства. Кто там ещё верит в мифическую "самоизоляцию" по прилёту из эпидемиологически неблагополучных мест? Но вот этот глава семейства просто требует показать на нём, как работает механизм наказания за распространение особо опасной инфекции и привлечение для его содержания в мед.учреждении доп.поста Росгвардии. Сумму штрафа озвучьте, пожалуйста.


    Вроде до семи лет лишения свободы,какой тут штраф.

  • Alексия

    Alексия
    7 минут назад

    а в предыдущих новостях-сначала первая заболевшая ни с кем не контактировала, строго самоизолировалась, потом-все ее контакты тоже в самоизоляции( в итоге-как и пишут, каждый заболевший заражает минимум 3-х человек, первая троих родственников, а сколько они????

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    4 минуты назад

    Рудольф Шнапс
    Cемен Васильевич А.

    Рудольф Шнапс

    ещё раз скромно спрашиваю для туповатых , - Всех пассажиров злосчастного авиарейса и их контакты (за неделю) отловили и изолировали , или на этой семье ОТЫГРАЕМСЯ ?



    Вы далеко живете от этого района?Я-нет.И где гарантия,что я не был с ними в одном магазине в одно время?


    да в квартале всего . И что ?

    Вы то , в какой стране живёте ?


    См.личку

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