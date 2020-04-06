Одного из заболевших коронавирусом благовещенцев пришлось увозить в больницу силой (видео)

В Благовещенске полицейские помогли доставить в больницу одного из зараженных коронавирусом. Мужчина отказывался от госпитализации, несмотря на то, что тесты на COVID-19 дважды показали положительный результат. Речь идет об одном из троих заболевших, которых выявили на днях. Все трое – члены одной семьи.

Тесты на коронавирус, взятые у мужчины и двух членов его семьи, показали положительный результат. Супруга и сын были помещены в инфекционную больницу, а глава семейства отказался от госпитализации, потребовав провести повторный анализ. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области выдали ему постановление государственного санитарного врача Амурской области «О проведении обязательного медицинского осмотра и изоляции гражданина, бывшего в контакте с больными инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих» и провели повторный тест. Он также дал положительный результат.

Однако, как сообщили в амурском управлении МВД, мужчина вновь отказался ехать со специалистами в лечебное учреждение, вёл себя неадекватно. Сотрудники Роспотребнадзора и медработники обратились за помощью к полицейским. Совместно принятыми мерами мужчину поместили в больницу. Но и в лечебном учреждении он продолжал вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу, неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу. В настоящий момент в лечебном учреждении выставлен круглосуточный пост охраны, состоящий из сотрудников полиции и Росгвардии.

Начальник МО МВД России «Благовещенский», подполковник полиции Дмитрий Ященко, надев защитный костюм, маску и очки, встретился с изолированными гражданами, в том числе указанным мужчиной. Он разъяснил ответственность за нарушение действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Акцентировал внимание на том, какую опасность представляет несоблюдение ими рекомендаций врачей и изоляции для окружающих людей.

Процесс задержания мужчины удалось снять на видео. По их словам, все разворачивалось на территории автомойки, которая принадлежит заразившейся семье. Свидетели наблюдали за происходящим из окон соседней многоэтажки. Попытки увезти главу семейства в медучреждение длились, с их слов, полдня – примерно с 9 до 15 часов. Вначале мужчина отказывался пускать на свою территорию полицию и медиков. А затем оказал сопротивление, когда его пытались усадить в автомобиль скорой помощи.

В полиции тем временем напоминают, что за нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены административные штрафы в размере до 40 тысяч рублей – для граждан, до 150 тысяч рублей – для должностных лиц, для предпринимателей без образования юридического лица – до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. И до 500 тысяч рублей – для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При наступлении тяжких последствий (причинение вреда здоровью человека или смерть) предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей – для граждан, до 500 тысяч рублей – для должностных лиц, для предпринимателей без образования юридического лица и для юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил можно лишиться свободы на срок до 7 лет.