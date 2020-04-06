Осадки и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 7 апреля

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7 апреля ночью в южных и восточных районах Амурской области ожидаются небольшие осадки. Подует северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по северу составит минус 3...8, местами – до минус 15, по югу – минус 2...7.

Днем существенных осадков не ожидается. Ветер с севера, его скорость в порывах составит до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 2...7, по северу – около нуля.

В Благовещенске в течение суток переменно облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Порывистый северный ветер разгонится до 13-18 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 1...3, днем поднимется до плюс 5, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.