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сегодня, 12:22 13

Первая заразившаяся коронавирусом амурчанка полностью выздоровела (видео)

Первая заразившаяся коронавирусом амурчанка полностью выздоровела (видео)
Фото: https://www.interfax.ru/

Жительница Амурской области, у которой впервые в регионе выявили коронавирус, поправилась. Тесты подтвердили полное выздоровление. Женщину в ближайшее время выпишут из больницы. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Как сообщалось ранее, первая заболевшая прилетела из Королевства Марокко в Москву, а затем 25 марта прибыла самолетом из столицы страны в Благовещенск. По возвращении в Амурскую область больная самоизолировалась и при появлении первых признаков недомогания обратилась за консультацией на телефон горячей линии 112.

Позже в ходе проведения эпидемиологических мероприятий были выявлены три новых случая заболевания. Инфекцию обнаружили у лиц (все они члены одной семьи), у которых не было никакой клинической картины, отметила руководитель ведомства. Они помещены в медицинское учреждение и получают всю необходимую помощь. Известно, что одна из этих заболевших летела в самолете с первой больной.

«Все контакты по этому семейному очагу отслежены, и лица, которые были в непосредственном контакте с зараженными, также изолированы, – сообщила Ольга Курганова. – Первая пациентка чувствует себя замечательно, она прошла весь необходимый объем лабораторного тестирования. Она здорова, мы ее готовим к выписке. Относительно трех других случаев – заболевание протекает в легкой форме. Важно уточнить, что в том и опасность этой инфекции, что может быть полное благополучие в самочувствии, но такое носительство может привести к распространению. Поэтому весь комплекс мер, все рекомендации, которые реализуются и рекомендуются, необходимо делать».

Руководитель амурского Роспотребнадзора также отметила, что в настоящее время наблюдается такая ситуация, когда от действий одного человека может пострадать весь регион. «Поэтому необходимо безусловное, безукоризненное выполнение всех тех требований, которые сегодня введены на территории Амурской области. В зависимости от того, как мы все вместе будем их выполнять, зависит то, как быстро мы сможем перейти к спокойной жизни. Мы все вместе должны эту ситуацию переломить».

В системе Роспотребнадзора имеется достаточный запас тест-систем. Они передаются медикам, лабораторные исследования сейчас осуществляются на базе Роспотребнадзора, Амурской областной инфекционной больницы и медицинского центра «Спектр». Забор анализов производят только медицинские работники по показаниям.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    -1 молодец

  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    Приятная новость. Всем участникам зачёт.

  • MadNigra

    MadNigra
    2 часа назад

    Пока не поцелует Курганову как Никита Сергеич - неповерю.

  • Алхимик

    Алхимик
    2 часа назад

    Не расслабляйтесь. Недельку ей бы все равно побыть дома, вирус может продолжать выделяться после выздоровления.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    За неделю - и выздоровела , однако ...

    А всех пассажиров того авиарейса отловили ? , и их контакты зачистили ?

  • DrDok

    DrDok
    1 час назад

    Москва, 5 апреля - АиФ-Москва.

    Переболевший коронавирусной инфекцией может быть заразен еще месяц, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова.

    По его словам, излечившийся от заболевания в течение месяца может «выделять вирус».

    Эксперт считает, что именно поэтому был сделан вывод о повторном заражении коронавирусом.

    Еще не вечер.

    «Это не повторное заражение, это вирусовыделение», - отметил Семенов.

  • talkative

    talkative
    1 час назад

    В смысле "Спектр"?

    У них есть полномочия проводить исследования особо опасных инфекций?

    Это ж частная лаборатория, как-то это не правильно!

  • Модная мама

    Модная мама
    1 час назад

    Теперь вопрос: А болела ли она? Странное стечение обстоятельств: деньги в область не давали - тут же сразу один заболевший и буквально на второй день в область пришла фин.помощь...Чудеса

  • Модная мама

    Модная мама
    1 час назад

    Теперь вопрос: А болела ли она? Странное стечение обстоятельств: деньги в область не давали - тут же сразу один заболевший и буквально на второй день в область пришла фин.помощь...Чудеса

  • Модная мама

    Модная мама
    1 час назад

    Теперь вопрос: А болела ли она? Странное стечение обстоятельств: деньги в область не давали - тут же сразу один заболевший и буквально на второй день в область пришла фин.помощь...Чудеса

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Вопросы:



    - как можно излечиться от вируса, если от него нет вакцины?

    - как возможно "выделять вирус", если он побеждён и его нет в организме?



    Может человек не полностью излечился, а в "общем-то излечился".

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    врёт

  • ВикторияU

    ВикторияU
    35 минут назад

    За неделю вылечили, прям шустро так, что даже сомнительно

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