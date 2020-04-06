Первая заразившаяся коронавирусом амурчанка полностью выздоровела (видео)

Как сообщалось ранее, первая заболевшая прилетела из Королевства Марокко в Москву, а затем 25 марта прибыла самолетом из столицы страны в Благовещенск. По возвращении в Амурскую область больная самоизолировалась и при появлении первых признаков недомогания обратилась за консультацией на телефон горячей линии 112.

Позже в ходе проведения эпидемиологических мероприятий были выявлены три новых случая заболевания. Инфекцию обнаружили у лиц (все они члены одной семьи), у которых не было никакой клинической картины, отметила руководитель ведомства. Они помещены в медицинское учреждение и получают всю необходимую помощь. Известно, что одна из этих заболевших летела в самолете с первой больной.

«Все контакты по этому семейному очагу отслежены, и лица, которые были в непосредственном контакте с зараженными, также изолированы, – сообщила Ольга Курганова. – Первая пациентка чувствует себя замечательно, она прошла весь необходимый объем лабораторного тестирования. Она здорова, мы ее готовим к выписке. Относительно трех других случаев – заболевание протекает в легкой форме. Важно уточнить, что в том и опасность этой инфекции, что может быть полное благополучие в самочувствии, но такое носительство может привести к распространению. Поэтому весь комплекс мер, все рекомендации, которые реализуются и рекомендуются, необходимо делать».

Руководитель амурского Роспотребнадзора также отметила, что в настоящее время наблюдается такая ситуация, когда от действий одного человека может пострадать весь регион. «Поэтому необходимо безусловное, безукоризненное выполнение всех тех требований, которые сегодня введены на территории Амурской области. В зависимости от того, как мы все вместе будем их выполнять, зависит то, как быстро мы сможем перейти к спокойной жизни. Мы все вместе должны эту ситуацию переломить».

В системе Роспотребнадзора имеется достаточный запас тест-систем. Они передаются медикам, лабораторные исследования сейчас осуществляются на базе Роспотребнадзора, Амурской областной инфекционной больницы и медицинского центра «Спектр». Забор анализов производят только медицинские работники по показаниям.