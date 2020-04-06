Арестован мужчина, убивший пять человек в Рязанской области (видео)

Фото: ryazan.sledcom.ru

Касимовский районный суд Рязанской области по ходатайству следствия отправил в СИЗО на два месяца 31-летнего жителя поселка Елатьма, подозреваемого в массовом убийстве. Он застрелил из охотничьего ружья пять человек. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в субботу около 22:00 между компанией молодых людей и стрелком произошел словесный конфликт: мужчина сделал молодежи замечание с балкона за то, что они громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошла словесная перепалка, в результате жилец дома взял охотничье ружье (оно было зарегистрировано) и застрелил четырех молодых людей и женщину. Все пятеро от полученных ранений скончались на месте происшествия.

Telegram-канал Mash опубликовал имена жертв массового расстрела. По данным источника, погибли 31-летний Максим, 26-летний Илья, 24-летний Виктор, а также супруги Евгений и Кристина 24 и 22 лет.

Фото: скриншот Telegram-канал Mash

После убийства мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В воскресенье подозреваемого допрашивали следователи, рассказал «Ъ» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Рязанской области Сергей Личинин. По данным местных СМИ, подозреваемому 31 год. В ходе обыска в его квартире изъяли орудие преступления.

На допросе мужчина признал, что действительно стрелял в людей, но объяснил свои действия необходимой обороной. В связи с общественным резонансом и необходимостью проведения значительного объема следственных действий материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.

Видео: ryazan.sledcom.ru

В июле 2019 года Касимовский районный суд оштрафовал его за демонстрацию «нашивки полиции Третьего рейха в виде правоповоротного четырехлучевого креста» в социальной сети. Он объяснил публикацию нацистской символики «образовательными целями». Из постановления следовало, что этот человек женат, имеет на иждивении двух малолетних детей и работает специалистом по охране труда, но находится в отпуске по уходу за ребенком. До ухода в декрет был соцработником в Иванчиновском психоневрологическом интернате, расположенном на окраине Елатьмы.

Как сообщают местные СМИ, жену и детей подозреваемого в массовом убийстве взяли под охрану — полицейские дежурят прямо в его квартире в доме.

Односельчане описывают мужчину как вспыльчивого и конфликтного человека, активного в соцсетях и нередко проявлявшего агрессию. Но некоторые чиновники отмечают, что с ним можно было найти общий язык и без перепалок. Кроме того, о нём положительно отзываются и в школе, где он учился.