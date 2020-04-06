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Амурские спасатели запечатлели «апрельские фонтаны» над Амуром (фото)

Амурские спасатели запечатлели «апрельские фонтаны» над Амуром (фото)

В Амурской области спасатели областного поисково-спасательного отряда на пяти участках Амура взрывают лед. Это делается для того, чтобы не допустить ледовых заторов и исключить возможное затопление населенных пунктов, рассказали спасатели в своем аккаунте в Инстаграме. Столбы снега, которые образуются во время взрыва, они окрестили апрельскими фонтанами.

Если лед не взрывать, то подтопленными окажутся более 500 жилых домов, в которых проживает около двух тысяч человек и около 5 километров автодорог. Профессиональные действия специалистов не допускают возникновения чрезвычайных ситуаций в четырех селах трех районов области: Ушакове и Нововоскресеновке Шимановского района, Черняеве Магдагачинского района, Албазине Сковородинского района. На место проведения противопаводковых мероприятий спасатели отправились 5 апреля.

«Вот такую красоту каждый год в апреле спасатели областного поисково-спасательного отряда наблюдают в трех районах Амурской области: Сковородинском, Магдагачинском и Шимановском. (…) Весной на мелких и стесненных участках акватории Верхнего Амура могут возникнуть ледовые заторы. Чтобы минимизировать последствия природного явления, ежегодно группа спасателей областного ПСО выезжает на их ликвидацию», – сообщается в публикации.

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#природа

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Хорошее дело, в части борьбы с паводком, в односторонней мере. Научное обоснование этому есть? Проект? Дноуглубление в опасных для заторов местах и прочее экологически чистое для ихтиандров приемлемо альтернотивно играм со взрывчаткой и прочим бомбардировкам? Не? За дорогами, полосой отвода под ЛЭП, как-то военных действий обходятся хоз.субьекты. И у рек есть интересанты по рациональному использованию ресурса. Да?

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