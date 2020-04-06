В Костромской области девушка родила ребенка, убила и выбросила в мусорку

В Костромской области двадцатилетняя девушка родила в домашних условиях девочку, после чего убила ее и выбросила тело в мусорный контейнер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«Спустя двое суток с момента обнаружения тела новорождённой была установлена личность подозреваемой в совершении преступления. Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, девушка полностью признала свою вину в совершении преступления», – говорится в сообщении.

Как сообщает РИА «Регион Online», девушка родила ребенка в ванной, а затем перерезала младенцу горло и выбросила в мусорный бак.

Тело ребенка было обнаружено 1 апреля на мусорном полигоне. Затем специалисты провели ДНК-экспертизу и выяснили, что отцом ребенка является судимый мужчина. Все его данные были в базе. Следователи допросили мужчину, который признался, что у него была сексуальная связь с 20-летней студенткой одного из техникумов.

Подозреваемую отпустили до суда домой, она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в сентябре 2019 года под Тюменью девушка убила младенца из мести бывшему. Подозреваемую в убийстве нашли в лесу с ребенком на руках.