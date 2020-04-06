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сегодня, 11:41 5

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы
Фото: pixabay.com

Максимальная сумма ипотечного кредита, по которому можно получить кредитные каникулы из-за коронавируса, составляет 1,5 миллиона рублей. Такие данные на своем сайте приводит Сбербанк.

«(…) кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам – 1 500 тысяч рублей; по автокредитам – 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц – 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц – 100 тысяч рублей», – сказано в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. Заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до 6 месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на фоне кризиса из-за пандемии на 30 % по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

При этом Банк России объяснил, что в период кредитных каникул проценты по займам продолжат начисляться. Оплатить их нужно будет по истечении льготного периода.

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#коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Это что за бред дебилы

  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    кровопийца сбербанк-благодетель, осчастливил !!!

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    странная логика у банка.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    ЗАШИБИСЬ! БАНКИРЫ вот кто доит НАРОД больше всех!

  • Myxira

    Myxira
    39 минут назад

    nerro

    странная логика у банка.



    Вот я тоже зависла на ипотечниках: у кого свыше полутора миллионов, там и ежемесячный взнос не слабый. А помогать собираются тем, у кого до полутора...

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