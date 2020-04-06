В Благовещенске для всех школьников возобновился учебный процесс

С понедельника, 6 апреля, в областном центре Приамурья все благовещенские школьники возвращаются к учебному процессу. Это совместное решение городского управления образования, отраслевого министерства и педагогического сообщества.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила мэр города Валентина Калита. Она написала, что учиться школьники будут дистанционно. По данным градоначальника, для этого все школы города имеют соответствующие наработки, оборудование, необходимое программное сопровождение на базе ведущих сертифицированных электронных образовательных площадок российского уровня.

«Еще раз подчеркну, с 6 апреля к занятиям приступают ученики всех 20 школ города (и прогимназия) независимо от того, как работает общеобразовательное учреждение: по триместрам или четвертям. Поскольку прошедшая неделя была неучебной. Иначе школьники просто не успеют освоить годовую учебную программу. Понимаю, что не все дети обеспечены средствами связи, не во всех семьях есть интернет, каждый такой случай школой будет учтен», – пообещала мэр.

Все возникающие вопросы Валентина Калита призвала решать с пониманием, в спокойном рабочем режиме.

Также на ее странице опубликована информация для родителей. Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на учебный день. Задание включает объяснение и закрепление материала. На цифровой образовательной платформе Дневник.ру в каждом домашнем задании будут опубликованы: задание по теме с использованием стандартных средств обучения – в таком случае решение необходимо будет прикрепить там же и, если необходимо, написать учителю личное сообщение; задание, созданное при помощи электронных образовательных ресурсов – в этом случае решение отправляется на данном ресурсе; дополнительные ресурсы по теме.

Учащиеся ежедневно должны выходить в систему Дневник.ру, проверять наличие новых заданий, выполнять их. Соответственно присланным заданиям на Дневник.ру и других образовательных ресурсах, учителя выставляют отметки. Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за компьютером не должна превышать нормы: в 1-2 классах — 20 минут, в 3-4-м классах — 25 минут, в 5-6-м классах — 30 минут, в 7-11 классах — до 35 минут.

Для организации дистанционного обучения в условиях отсутствия необходимого электронного оборудования необходимо обратиться к классному руководителю. Исходя из имеющихся возможностей, для ребенка будет подобрана подходящая форма дистанционного обучения. Один из вариантов – могут быть даны задания по обычному учебнику, WhatsApp (прикрепление материала по теме урока и выдача домашнего задания), видео-уроки, СМС-оповещение, индивидуальные консультации по телефону. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно незамедлительно обращаться к руководителям образовательных организаций и по телефонам горячей линии управления образования города: 23-75-56, 23-79-59.