Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:38 13

В Благовещенске для всех школьников возобновился учебный процесс

В Благовещенске для всех школьников возобновился учебный процесс

С понедельника, 6 апреля, в областном центре Приамурья все благовещенские школьники возвращаются к учебному процессу. Это совместное решение городского управления образования, отраслевого министерства и педагогического сообщества.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила мэр города Валентина Калита. Она написала, что учиться школьники будут дистанционно. По данным градоначальника, для этого все школы города имеют соответствующие наработки, оборудование, необходимое программное сопровождение на базе ведущих сертифицированных электронных образовательных площадок российского уровня.

«Еще раз подчеркну, с 6 апреля к занятиям приступают ученики всех 20 школ города (и прогимназия) независимо от того, как работает общеобразовательное учреждение: по триместрам или четвертям. Поскольку прошедшая неделя была неучебной. Иначе школьники просто не успеют освоить годовую учебную программу. Понимаю, что не все дети обеспечены средствами связи, не во всех семьях есть интернет, каждый такой случай школой будет учтен», – пообещала мэр.

Все возникающие вопросы Валентина Калита призвала решать с пониманием, в спокойном рабочем режиме.

Также на ее странице опубликована информация для родителей. Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на учебный день. Задание включает объяснение и закрепление материала. На цифровой образовательной платформе Дневник.ру в каждом домашнем задании будут опубликованы: задание по теме с использованием стандартных средств обучения – в таком случае решение необходимо будет прикрепить там же и, если необходимо, написать учителю личное сообщение; задание, созданное при помощи электронных образовательных ресурсов – в этом случае решение отправляется на данном ресурсе; дополнительные ресурсы по теме.

Учащиеся ежедневно должны выходить в систему Дневник.ру, проверять наличие новых заданий, выполнять их. Соответственно присланным заданиям на Дневник.ру и других образовательных ресурсах, учителя выставляют отметки. Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за компьютером не должна превышать нормы: в 1-2 классах — 20 минут, в 3-4-м классах — 25 минут, в 5-6-м классах — 30 минут, в 7-11 классах — до 35 минут.

Для организации дистанционного обучения в условиях отсутствия необходимого электронного оборудования необходимо обратиться к классному руководителю. Исходя из имеющихся возможностей, для ребенка будет подобрана подходящая форма дистанционного обучения. Один из вариантов – могут быть даны задания по обычному учебнику, WhatsApp (прикрепление материала по теме урока и выдача домашнего задания), видео-уроки, СМС-оповещение, индивидуальные консультации по телефону. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно незамедлительно обращаться к руководителям образовательных организаций и по телефонам горячей линии управления образования города: 23-75-56, 23-79-59.

Просмотров всего: 2707

#коронавирус #мэрия #школа

распечатать


Общество 4

Благовещенские дворы очистят от автомобильных покрышек, а остановки – от рекламы
Коронавирус 39

Одного из заболевших коронавирусом благовещенцев пришлось увозить в больницу силой (видео)
Общество

В Благовещенске ограничено движение на участке улицы Рабочей
Коронавирус 13

Первая заразившаяся коронавирусом амурчанка полностью выздоровела (видео)
Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Бред бредячий!



    ~~Учащиеся ежедневно должны выходить в систему Дневник.ру, проверять наличие новых заданий, выполнять их. Соответственно присланным заданиям на Дневник.ру и других образовательных ресурсах, учителя выставляют отметки. Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за компьютером не должна превышать нормы: в 1-2 классах — 20 минут, в 3-4-м классах — 25 минут, в 5-6-м классах — 30 минут, в 7-11 классах — до 35 минут.



    Если я позволю своей младшенькой бесконтрольный доступ к ПК или смартфону, то она за полдня успеет забыть всё, что учила до этого.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А тем временем, в Благе 4 выявленных заболевших. А сколько ещё не проявилось? Чё ж все ретивые такие? Месяц реального карантина - было бы норм.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Ага, и педсоветы почаще для выработки мер по борьбе с короной.

  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Итак что мы имеем в первый день всеобщей онлайн учебы: 1. сайты тупят, виснут и выдают всякие ошибки доступа и т.д.; 2. учителя (надеюсь, что не все) выдают задания, которые не соответствуют вышеуказанным нормативам (например, посмотри видеоурок - 10-20 минут, презентацию (некоторые объемом в 90 мб, да-да есть и такие), которую надо скачать чтобы посмотреть (а это еще 10-30 минут в зависимости от скорости интернета и загруженности сайта (см.п1), пройди тест или напиши контрольную - сфотографируй это и отправь на ватцап, эл.почту, прикрепи к ответу в дневник.ру (нужное подчеркнуть). Итого 1- 1.5 на один урок вместо указанных 20-35 минут. 3: опять же отдельные учителя, как мне сегодня сказали возмущенные знакомые, стали звонить им, детям с вопросами "А почему они в учебное время не онлайн, не на уроке", т.е. по их мнению дети с 8-00 по расписанию уроков и должны все делать , быть онлайн и успеть выполнить то, что задал учитель, А ЭТО НЕРЕАЛЬНО (см. п.2); 4. учителя (опять же надеюсь не все) стали заявлять, что выставляемые оценки не будут учитываться, т.к. задания выполняются дома (так а смысл тогда в такой учебе!!!) // всему вышесказанному есть доказательства, которые будут отправлены в Министерство просвещения РФ для принятия оперативных мер!!!

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    4 школа точно не учится, каникулы

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    Дистанционное обучение это родитель сидит с ребёнком!!! При этом ещё надо работать!! Если не заметили то пол города на работах уже СЕГОДНЯ!Й

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    сайты висят сервера тупят по полной

  • Ox

    Ox
    1 час назад

    К сожалению, нужно признать, что наши школы не готовы к дистанционному обучению.

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад



    Учащиеся ежедневно должны выходить в систему Дневник.ру, проверять наличие новых заданий, выполнять их. Соответственно присланным заданиям на Дневник.ру и других образовательных ресурсах, учителя выставляют отметки.



    Лежит дневник.ру, ошибки 502-504 :)

  • msgroup

    msgroup
    1 час назад

    абсолютно не готовы, и на этом фоне очень умиляют слова чиновников о том, что все необходимое для дистанционного обучения есть.

  • Rick1979

    Rick1979
    48 минут назад

    Как и сообщалось ранее, с утра дневник.ру очень сильно зависал и "тупил", а теперь просто выдает ошибки (502-504) и НЕ РАБОТАЕТ!!!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    39 минут назад

    Хотели как лучше,-получается как всегда...Вопрос мэру- а если у меня только кнопочный телефон и нет интернета, что делать? Правильно-продлевать учебный год!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 минуты назад

    А ответственность кто-нибудь вообще понесёт?

    Два месяца воюем с ветряными мельницами, а воз и ныне там.

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь