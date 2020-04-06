В Амурской области поезд насмерть сбил мужчину

В районе станции Дактуй в Приамурье был обнаружен труп мужчины, которого, судя по характеру травм, сбил поезд. На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, которые установили, что погибший – мужчина 1982 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Сотрудники Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на железной дороге: не находиться на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения; переходить железнодорожные пути, только убедившись в отсутствии движущегося поезда и в установленных местах; пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами; не подходить к вагонам до полной остановки поезда, при первом же звуковом сигнале приближающегося состава отходить на безопасное расстояние.

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#происшествия #транспорт

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Ольга Канюшкина