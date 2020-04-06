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сегодня, 10:39 0

Палы охватили в Приамурье площадь около 915 гектаров

Палы охватили в Приамурье площадь около 915 гектаров
Фото: архив Амур.инфо

За минувшие сутки, 5 апреля, в Амурской области зарегистрировано 30 загораний сухой растительности. Их общая площадь составила около 915 гектаров.

Палы регистрировались в Архаринском, Белогорском, Серышевском, Бурейском, Свободненском, Завитинском, Ивановском, Михайловском, Тамбовском и Благовещенском районах, в городах Благовещенск, Белогорск и Свободный. Все возгорания ликвидированы. В тушении было задействовано 192 человека личного состава и 47 единиц техники пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, всего с начала 2020 года зарегистрировано уже 222 пала.

5 апреля органами надзорной деятельности ведомства совместно с другими надзорными органами проведено 29 профилактических рейдов, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

Согласно информации Амурского ЦГМС, днем 6 апреля ожидается усиление северо-западного ветра, местами с порывами до 15 метров в секунду. При сухой ветреной погоде риск возникновения палов и природных пожаров значительно увеличивается.

Гражданам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Сейчас на территории 19 муниципальных образований области действует особый противопожарный режим. В период его действия категорически запрещено использовать открытые источники огня.

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#пожары #происшествия

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