Амурчане больше 8 тысяч раз обратились на горячую линию по коронавирусу

В Амурской области по состоянию на 20:00 5 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 687 обращений. Всего за время работы горячей линии специалисты приняли 8 544 звонка.

Люди в большинстве случаев обращались за разъяснениями по профилактическим мероприятиям, за консультациями по социальным вопросам и разъяснениями о порядке медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа.

По состоянию на 5 апреля в развернутом на базе амбулатории Благовещенского района пункте постоянного медицинского наблюдения находятся 12 граждан КНР с видом на жительство, в изоляторах – 10 человек. На изоляции по месту жительства – 1 190 человек, вернувшихся из-за рубежа.

С нарастающим итогом по состоянию на 5 апреля бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 1 149 проверок соблюдения домашней изоляции гражданами, вернувшимися из-за рубежа.

В ФБУЗ Амурской области на COVID-2019 обследованы 2 066 лиц из числа подлежащих контингентов, в лаборатории Амурской областной инфекционной больницы – 195 человек.

По состоянию на 5 апреля в области зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019, эпидемиологически связанных между собой. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба правительства региона.