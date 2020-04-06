Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 0

Благовещенские радийщики создают выпуски на дому (видео)

Благовещенские радийщики создают выпуски на дому (видео)

Благовещенская радиостанция «Авторадио – Благовещенск», как и многие организации, перевела некоторых сотрудников на удаленную работу. Выпуски из дома вот уже вторую неделю создает ведущий «Народных новостей» Никита Типайкин.

Благовещенский журналист абсолютно здоров и сам пожелал работать в таком режиме. Для этого он оборудовал дома мини-студию и пользуется нехитрыми приемами, чтобы аудиослушатель не заметил разницы между студийной записью и домашней. В день он делает шесть оригинальных выпусков. Первый выходит в 7:30 утра. Как он справляется со своей задачей, а также настраивает себя на рабочий лад, Никита рассказал корреспонденту Альфа ТВ.

Просмотров всего: 131

#коронавирус #СМИ

распечатать


Коронавирус

В некоторых школах могут продлить учебный год
Общество 2

Кремль предлагает готовиться к мировому экономическому кризису: обзор прессы
Общество

На Восточный прибывают рабочие и специалисты после карантина
Коронавирус 8

В Амурской области составляют список организаций, которые смогут работать в нерабочие дни
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь