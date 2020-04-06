Благовещенские радийщики создают выпуски на дому (видео)

Благовещенская радиостанция «Авторадио – Благовещенск», как и многие организации, перевела некоторых сотрудников на удаленную работу. Выпуски из дома вот уже вторую неделю создает ведущий «Народных новостей» Никита Типайкин.

Благовещенский журналист абсолютно здоров и сам пожелал работать в таком режиме. Для этого он оборудовал дома мини-студию и пользуется нехитрыми приемами, чтобы аудиослушатель не заметил разницы между студийной записью и домашней. В день он делает шесть оригинальных выпусков. Первый выходит в 7:30 утра. Как он справляется со своей задачей, а также настраивает себя на рабочий лад, Никита рассказал корреспонденту Альфа ТВ.