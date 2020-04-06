Армения может выдать России мужчину, обвиняемого в убийстве в Приамурье

В Генпрокуратуре Армении обсуждают вопрос экстрадиции в Россию мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом заявил защитник прав человека в республике Арман Татоян в Facebook. Убийство было совершено в Амурской области.

В 2011 году в Райчихинске Амурской области группа азербайджанцев развязала в армянском ресторане драку на почве межнационального конфликта. В ходе столкновения ранили одного армянина и убили азербайджанца. Двух армян объявили в розыск в рамках возбужденного уголовного дела. Один из них может быть экстрадирован в Россию.

Омбудсмен Арман Татоян рассказал, что в Армении по запросу правоохранительных органов РФ этот гражданин арестован. В связи с чем его адвокат Аркадий Геворкян обратился к омбудсмену и предложил рассмотреть два варианта решения вопроса: отказ от экстрадиции и предоставление его подзащитному убежище в Армении.

«Я проинформирован о том, что Генпрокуратура пока не принимала решение по вопросу экстрадиции, и вопрос находится на этапе обсуждения», – сообщил правозащитник. По словам Геворкяна, он намерен запросить предусмотренную по закону об экстрадиции информацию. В том числе прорабатывается возможность предоставления убежища.

«Завтра по моему решению будет инициировано производство, и будут отправлены обращения, предприняты предусматриваемые по закону шаги по вопросам экстрадиции, предоставления убежища и необходимой информации», – заявил он.

Омбудсмен отметил, что арестованный объявил голодовку. В этой связи вопрос о его экстрадиции будет в центре внимания правозащитника, сообщает «Красная весна».