АКС: из-за киосков, гаражей и деревьев благовещенцы могут подолгу оставаться без воды

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В Благовещенске завершен ремонт сетей в районе пересечения улиц Политехнической – Свободной. При этом рабочие столкнулись с негативом со стороны жителей из-за разработки котлована на газоне. В АКС говорят, что деревья были высажены прямо на инженерных сетях.

В компании напоминают, что высадку кустарников, возведение торговых точек и установку гаражей на придомовых территориях необходимо обязательно согласовывать с администрацией города и коммунальщиками. Особенно это актуально в весенне-летний период, когда зеленые насаждения в цвету. В АКС заявляют: над трубами водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электрическими кабельными линиями – высаживать кустарники и деревья нельзя, их корневая система разрушает сети.

«Существует такое понятие, как санитарно-защитная зона водопровода, охранная зона канализации, кабельных линий и сетей теплоснабжения. Иными словами, на определенном расстоянии от них не должно быть ничего. Состав и расстояния от объектов строительства до инженерных сетей коммуникаций то есть охранные зоны – определены в СНиП», – объясняет директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

С начала года специалисты АКС трижды сталкивались с незаконно установленными строениями на сетях водопровода и канализации. Несогласованное использование земли усложняет работу коммунальщиков. Порой, чтобы выявить место порыва или добраться поврежденного участка или запорной арматуры, необходимо убрать гараж или выкопать дерево. Это занимает много времени, а в это время потребители вынуждены оставаться без ресурса.

К примеру, на улице Островского предприниматель установил свою точку продажи непосредственно над инженерными сетями. У специалистов АКС ушло несколько дней, чтобы освободить участок и начать работы по устранению дефекта на сетях.

«Призываем не создавать проблем себе и работникам Амурских коммунальных систем. Все работы на придомовой территории, установка недвижимых объектов, оборудование детских площадок и стоянок, высадка крупных деревьев должны быть согласованы с администрацией города Благовещенска и коммунальными службами для обеспечения сохранности построенных объектов или высаженных деревьев в дальнейшем», – просят в компании.