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сегодня, 10:01 5

АКС: из-за киосков, гаражей и деревьев благовещенцы могут подолгу оставаться без воды

АКС: из-за киосков, гаражей и деревьев благовещенцы могут подолгу оставаться без воды
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске завершен ремонт сетей в районе пересечения улиц Политехнической – Свободной. При этом рабочие столкнулись с негативом со стороны жителей из-за разработки котлована на газоне. В АКС говорят, что деревья были высажены прямо на инженерных сетях.

В компании напоминают, что высадку кустарников, возведение торговых точек и установку гаражей на придомовых территориях необходимо обязательно согласовывать с администрацией города и коммунальщиками. Особенно это актуально в весенне-летний период, когда зеленые насаждения в цвету. В АКС заявляют: над трубами водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электрическими кабельными линиями – высаживать кустарники и деревья нельзя, их корневая система разрушает сети.

«Существует такое понятие, как санитарно-защитная зона водопровода, охранная зона канализации, кабельных линий и сетей теплоснабжения. Иными словами, на определенном расстоянии от них не должно быть ничего. Состав и расстояния от объектов строительства до инженерных сетей коммуникаций то есть охранные зоны – определены в СНиП», – объясняет директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

С начала года специалисты АКС трижды сталкивались с незаконно установленными строениями на сетях водопровода и канализации. Несогласованное использование земли усложняет работу коммунальщиков. Порой, чтобы выявить место порыва или добраться поврежденного участка или запорной арматуры, необходимо убрать гараж или выкопать дерево. Это занимает много времени, а в это время потребители вынуждены оставаться без ресурса.

К примеру, на улице Островского предприниматель установил свою точку продажи непосредственно над инженерными сетями. У специалистов АКС ушло несколько дней, чтобы освободить участок и начать работы по устранению дефекта на сетях.

«Призываем не создавать проблем себе и работникам Амурских коммунальных систем. Все работы на придомовой территории, установка недвижимых объектов, оборудование детских площадок и стоянок, высадка крупных деревьев должны быть согласованы с администрацией города Благовещенска и коммунальными службами для обеспечения сохранности построенных объектов или высаженных деревьев в дальнейшем», – просят в компании.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    43 минуты назад



    «Существует такое понятие, как санитарно-защитная зона водопровода, охранная зона канализации, кабельных линий и сетей теплоснабжения. Иными словами, на определенном расстоянии от них не должно быть ничего. Состав и расстояния от объектов строительства до инженерных сетей коммуникаций то есть охранные зоны – определены в СНиП», – объясняет директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.



    Мишаню выпнули из управления ЖКХ?

    Это наверное от неграмотности - нормативку читать почаще надо ... ведь сан.зоны по СП и СанПиН определяются)

  • MadNigra

    MadNigra
    40 минут назад

    Господа, позвольте - но ведь для установки своей торговой точки необходим проект, который подписывается в администрации и ЖКХ.

    Соответственно, если киоск стоял на сетях - то его установку сами же и подписывали.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    36 минут назад

    Снести в городе все киоски, гаражи и выкарчевать все деревья....

  • retrogr

    retrogr
    8 минут назад

    да нафиг вааще этот город нужен

  • paravis

    paravis
    27 секунд назад

    БЛАГОВЕЩЕНЦЫ МОГУТ ПОДОЛГУ ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ

    Что за кривой заголовок, как будто благовещенцы типа верблюды.

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