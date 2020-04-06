В некоторых школах могут продлить учебный год

Минпросвещения РФ разрешило регионам установить режим работы детсадов, школ и колледжей исходя из эпидемиологической ситуации, но решение нужно согласовать с федеральным правительством. В некоторых учреждениях учебный год могут продлить до начала экзаменов, при этом ЕГЭ может быть повторно сдвинут. Отменять его власти пока не планируют.

Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире «Домашнего часа» на официальной странице Минпросвещения во «ВКонтакте».

Как ранее сообщил министр просвещения, детские сады, школы, организации дополнительного образования, колледжи по-прежнему не будут проводить в своих стенах занятия. Но система образования переходит на использование максимальных возможностей обучения на дому и дистанционных технологий. Вместе с тем он подчеркнул, что решение о том, как будет организован образовательный процесс в том или ином регионе, остается за главой субъекта – открывать школу или нет, губернаторы должны решить исходя из соображений безопасности. То же касается и дошкольных учреждений, при этом для детей работников жизнеобеспечивающих организаций – а это врачи, сотрудники полиции, МЧС – в детсадах по-прежнему будут работать специальные группы, пишет ТАСС.

«О работе школ: в каждом регионе, еще раз подчеркиваю, губернатор имеет право определить конкретную территорию или муниципалитет, где устанавливаются ограничительные меры. В прочих случаях для образовательных организаций все дни рабочие», – подчеркнул министр.

Однозначные ограничительные меры пока приняты в отношении детских лагерей: они, как отметил глава Минпросвещения России, не будут работать как минимум до 1 июня. «До этого срока ничего работать не будет, а дальше уже будет видно по развитию ситуации, и уже будут приниматься те или иные решения», – добавил он.

Как подчеркнул Кравцов, чтобы учебный процесс не останавливался и проходил с максимальной пользой для вех его участников, Минпросвещения запустило на сайте специальный раздел по дистанционному обучению. Там есть рекомендации и для учителей, и для учащихся.

«Учебный процесс не должен останавливаться. Важен комплексный подход. Важны и спорт, и развитие творческих навыков. Ежедневно расширяем список ресурсов. Это и виртуальные экскурсии по музеям и городам, записи спектаклей, отечественное кино», – отметил он.

Такой формат учебы, по словам министра, стоит использовать с пользой для себя: подтянуть знания по тому или иному предмету, а также подготовиться к экзаменам, которые все же состоятся, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Сроки будут перенесены, чтобы у вас было время подготовиться. Еще раз скажу. Экзамены нужны всем – и вам, и вузам. Главное – спокойно готовиться, спокойно сдавать экзамены, и все у вас получится», – обратился к школьникам глава Минпросвещения.

Не будут отменены и экзамены в девятом классе (ОГЭ), и всероссийские проверочные работы, добавил Кравцов. Он отметил, что ученики, скорее всего, будут их сдавать после завершения учебного года в тех же школах, в которых они учатся. А вот когда этот учебный год закончится, и придется ли учиться летом, будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, уточнил министр. На сегодняшний день, напомнил он, сроки начала ЕГЭ и ОГЭ перенесены на 8 и 9 июня соответственно.

«То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться», – сказал министр.

Проанализировать, как будут развиваться события, необходимо также и для того, чтобы принять решение об организации отпусков учителей, добавил Кравцов. По его словам, на это может понадобиться несколько недель. Пока же, отметил он, педагоги могут вести дистанционные занятия из дома в формате видеоконференций, которые сегодня доступны благодаря различным программам удаленной видеосвязи, например, Skype или Zoom.

«Каждый учитель считает своим долгом продолжить обучение со своими школьниками. Сегодня учителя, находясь дома, имеют возможность вести уроки, ведут их. Если это не получается, мы готовы предоставить помощь. У нас есть методический центр, есть учителя из других регионов, которые готовы подключиться и помочь», – заверил глава Минпросвещения.