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Кремль предлагает готовиться к мировому экономическому кризису: обзор прессы

Кремль предлагает готовиться к мировому экономическому кризису: обзор прессы
Фото: yandex.by

Служебный автомобиль ДПС въехал в Rolls-Royce; китаянка придумала собственное самоубийство; выпуск одного из сортов пива приостановят из-за пандемии. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Для начала не самое оптимистичное сообщение «Российской газеты». Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису. Спровоцированный в том числе и коронавирусом, он проявит себя скачком бедности и ростом безработицы – заявил в телепередаче на канале «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что продление нерабочих дней в стране до конца апреля – это большая нагрузка для экономики, но главное – здоровье граждан.

Напишут же такое

Ну а дальше о простом, земном, обыденном. Еженедельник «Моя семья» поведал о том, что 37-летняя китаянка инсценировала собственное убийство. Она ушла из общежития, где делила со своим парнем комнату, а затем позвонила ему, сказав, что ее похитили. А потом от имени похитителей стала писать СМС-ки с угрозами, а потом и вообще замолчала. Ну и все, мужик подумал, что даму его сердца того – лишили жизни. А оказалось, что подруга таким образом хотела от своего бойфренда избавиться – уж слишком бедным оказался. Ни кола, ни двора, голь перекатная, на фиг такой нужен.

Полный абзац

«Мир новостей» констатирует, что и полицейские не застрахованы от аварий. Служебный автомобиль ДПС Skoda Octavia врезался во внедорожник Rolls-Royce Cullinan на платной дороге в районе Рублево-Успенки. В результате столкновения патрульная Skoda получила серьезные повреждения передней части кузова, из чего можно сделать вывод, что удар был довольно сильным — сработали фронтальные подушки безопасности. В целом ремонт Rolls-Royce, наверняка, будет стоить дороже самой патрульной «Октавии», ведь цена нового Cullinan в России только начинается с 33 000 000 рублей.

Напишут же такое

Известная мексиканская пивоваренная компания намерена временно прекратить производство пива Corona. В магазинах США полки с пивом Corona стоят нетронутыми. Многие американцы отказываются пить это самое продаваемое ранее пиво, связывая его с коронавирусом. Страх сильнее разумных доводов, и не помогают даже вывешенные объявления в магазинах: «Вы не заразитесь коронавирусом, выпивая пиво Corona». Дайджест «Удивительный мир» пишет, что в январе-феврале компания-производитель потеряла около 300 миллионов долларов из-за снижения спроса только в одном в Китае.

Насколько я помню, и в России выпускают пиво, в котором есть слово «Корона», но я не слышал, чтобы спрос на него падал именно в связи с новоявленной заразой.

На посошок

Напоследок я опять вернусь к еженедельнику «Моя семья», рассказавшему о пользе участия в лотереях. Здесь пишут о некоей семейной паре из Австралии. Покупать лотерейные билеты муж и жена стали буквально сразу после того, как поженились, а произошло это 35 лет назад. И все эти 35 лет парочка проставляла в билетах одни и те же числа. Тупо одни и те же числа. Они вписывали свои даты рождения. А неделю назад сорвали джекпот. Выигрыш составил (если перевести на наши рубли) почти 132 миллиона целковых. 35 лет упорно идти к цели, а? Жаль, мне поздно уже такой марафон начинать, уже не успею. Хотя, учитывая родословную…

Да, а возраст у выигравшей парочки такой, что деньги вроде бы уже и не нужны, зато сколько сейчас добрых родственников объявится! Узы семейно-бытовые укрепятся, да?

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#российская власть #СМИ

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад



    Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису.



    А мужики то и не знали.

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    Правительство и ЦБ решили спасать, вместо людей, McDonald’s, Coca-Cola и банкстеров

    05.04.2020

    Первые шаги правительства и Центробанка Набиуллиной во время режима нерабочих дней вызвали оторопь. Помимо ряда госпредприятий в список 646, представляющих хорошо если пятую часть от крупных промышленных российских компаний, попало с два десятка российских филиалов транснациональных корпораций и букмекеры, а вместо безвозмездной отсрочки по кредитным каникулам население уже обязали выплачивать проценты по кредитам. Притом никакого правового акта по наказанию тех, кто будет увольнять людей во время режима, власти до сих пор создать не смогли.

    Но почему-то среди «своих» 646 компаний и предприятия «наших» олигархов - жителей Лондона, которые в тяжелую для страны годину сюда на помощь ни копейки не перекинули, а также как сказал один из ведущих телеканала Царьград - букмекерская компания «Фонбет». Но это еще что, в список попала пара десятков российских филиалов компаний «западных партнеров», которых тоже будут спасать за счет российского бюджета. В список попали как такие известные компании, как Adidas, Mars, McDonald’s, Burger King, KFC, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlе, Hochland, Renault, Volkswagen, так и менее известные Metro Cash &amp; Carry – принадлежащая европейским олигархам группа компаний, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвёртой — в мире.

    Так, к слову, основатель сети, Отто Байсхайм, в годы Второй мировой войны служил в составе элитного подразделения войск СС — 1-й танковой дивизии «Лейбштандарте СС Адольф Гитлер». И вот, в 75-ю годовщину Победы над ним в том числе, Россия за свой счет будет спасать russische Filiale его детища. Попала в список и ставшая известной после заявления их сотрудницы о важности «выявления ватников» французская компания Leroy Merlin. Это, для понимания – не весь список иностранных корпораций с миллиардными оборотами, которые решили выехать на русском горбу.

    http://katyusha.org/view?id=14030

    https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html

  • ay

    ay
    37 минут назад

    Рив Норин



    Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису.



    А мужики то и не знали.



    Под эту "дудочку" можно запросто резать "социалку". Даже прописанную в новой К. Кризис же - отнеситесь с пониманием, самим не хватает.

  • invv

    invv
    12 минут назад

    А в Китае наоборот, олигархи скидывались, чтобы помочь наиболее нуждающимся. У нас, как всегда, государство помогает олигархам, а остальные "Денег нет, но вы держитесь".

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