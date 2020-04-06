Кремль предлагает готовиться к мировому экономическому кризису: обзор прессы

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Служебный автомобиль ДПС въехал в Rolls-Royce; китаянка придумала собственное самоубийство; выпуск одного из сортов пива приостановят из-за пандемии. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Для начала не самое оптимистичное сообщение «Российской газеты». Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису. Спровоцированный в том числе и коронавирусом, он проявит себя скачком бедности и ростом безработицы – заявил в телепередаче на канале «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что продление нерабочих дней в стране до конца апреля – это большая нагрузка для экономики, но главное – здоровье граждан.

Напишут же такое

Ну а дальше о простом, земном, обыденном. Еженедельник «Моя семья» поведал о том, что 37-летняя китаянка инсценировала собственное убийство. Она ушла из общежития, где делила со своим парнем комнату, а затем позвонила ему, сказав, что ее похитили. А потом от имени похитителей стала писать СМС-ки с угрозами, а потом и вообще замолчала. Ну и все, мужик подумал, что даму его сердца того – лишили жизни. А оказалось, что подруга таким образом хотела от своего бойфренда избавиться – уж слишком бедным оказался. Ни кола, ни двора, голь перекатная, на фиг такой нужен.

Полный абзац

«Мир новостей» констатирует, что и полицейские не застрахованы от аварий. Служебный автомобиль ДПС Skoda Octavia врезался во внедорожник Rolls-Royce Cullinan на платной дороге в районе Рублево-Успенки. В результате столкновения патрульная Skoda получила серьезные повреждения передней части кузова, из чего можно сделать вывод, что удар был довольно сильным — сработали фронтальные подушки безопасности. В целом ремонт Rolls-Royce, наверняка, будет стоить дороже самой патрульной «Октавии», ведь цена нового Cullinan в России только начинается с 33 000 000 рублей.

Напишут же такое

Известная мексиканская пивоваренная компания намерена временно прекратить производство пива Corona. В магазинах США полки с пивом Corona стоят нетронутыми. Многие американцы отказываются пить это самое продаваемое ранее пиво, связывая его с коронавирусом. Страх сильнее разумных доводов, и не помогают даже вывешенные объявления в магазинах: «Вы не заразитесь коронавирусом, выпивая пиво Corona». Дайджест «Удивительный мир» пишет, что в январе-феврале компания-производитель потеряла около 300 миллионов долларов из-за снижения спроса только в одном в Китае.

Насколько я помню, и в России выпускают пиво, в котором есть слово «Корона», но я не слышал, чтобы спрос на него падал именно в связи с новоявленной заразой.

На посошок

Напоследок я опять вернусь к еженедельнику «Моя семья», рассказавшему о пользе участия в лотереях. Здесь пишут о некоей семейной паре из Австралии. Покупать лотерейные билеты муж и жена стали буквально сразу после того, как поженились, а произошло это 35 лет назад. И все эти 35 лет парочка проставляла в билетах одни и те же числа. Тупо одни и те же числа. Они вписывали свои даты рождения. А неделю назад сорвали джекпот. Выигрыш составил (если перевести на наши рубли) почти 132 миллиона целковых. 35 лет упорно идти к цели, а? Жаль, мне поздно уже такой марафон начинать, уже не успею. Хотя, учитывая родословную…

Да, а возраст у выигравшей парочки такой, что деньги вроде бы уже и не нужны, зато сколько сейчас добрых родственников объявится! Узы семейно-бытовые укрепятся, да?