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На Восточный прибывают рабочие и специалисты после карантина

На Восточный прибывают рабочие и специалисты после карантина

Новые рабочие и специалисты прибывают на космодром Восточный, чтобы принять участие в строительстве второй очереди. Об этом в Twitter 5 апреля сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Объекты стартового комплекса "Ангара" "выбираются" из котлованов на поверхность. Морозы ушли. Работа активизируется. Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч. Сейчас трудится полторы», – написал Рогозин и опубликовал несколько фотографий.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный в Амурской области предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры.

Фото: twitter.com/Rogozin

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#коронавирус #космодром #строительство

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