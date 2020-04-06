В Амурской области составляют список организаций, которые смогут работать в нерабочие дни

В правительстве Амурской области формируют перечень организаций, на которые не распространяется требование соблюдения нерабочих дней. Ранее президент России сообщил, что власти регионов смогут сами принимать решения, какие предприятия будут работать, а какие приостановят деятельность из-за пандемии коронавируса.

Министерство экономического развития и внешних связей Приамурья формирует такой перечень, исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом предложений предпринимательского сообщества. После того как документ будет согласован, в том числе и с Роспотребнадзором, он будет подписан губернатором и опубликован.

«Только после официальной публикации этим перечнем можно будет руководствоваться, – пояснила министр экономического развития и внешних связей правительства Амурской области Людмила Старкова. – Кроме того, перечень товаров первой необходимости, возможно, будет дополнен. Речь идет о непродовольственной группе».