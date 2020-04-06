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сегодня, 09:09 9

В Амурской области составляют список организаций, которые смогут работать в нерабочие дни

В Амурской области составляют список организаций, которые смогут работать в нерабочие дни
Фото: riakursk.ru/

В правительстве Амурской области формируют перечень организаций, на которые не распространяется требование соблюдения нерабочих дней. Ранее президент России сообщил, что власти регионов смогут сами принимать решения, какие предприятия будут работать, а какие приостановят деятельность из-за пандемии коронавируса.

Министерство экономического развития и внешних связей Приамурья формирует такой перечень, исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом предложений предпринимательского сообщества. После того как документ будет согласован, в том числе и с Роспотребнадзором, он будет подписан губернатором и опубликован.

«Только после официальной публикации этим перечнем можно будет руководствоваться, – пояснила министр экономического развития и внешних связей правительства Амурской области Людмила Старкова. – Кроме того, перечень товаров первой необходимости, возможно, будет дополнен. Речь идет о непродовольственной группе».

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Сейчас амурчане удивятся какие им товары первостепенно необходимы.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Очень ждем! Надеемся на существенное расширение списка работающих предприятий! Всем очень хочется вернуться на работу. Естественно, с соблюдением мер предосторожности.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Noir

    Сейчас амурчане удивятся какие им товары первостепенно необходимы.



    "ТЭЦ, АКС, ДРСК, ГЭСы их отличные тарифы и цены всегда радуют амурчан"

    "ГПЗ, космодром"

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    наверно будут особо приблежённые

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Ещё не составили??? Почему-то думалось что в выходные будут над этим работать а утром опубликуют.они же гоосужба,день ненормированный могли бы и выйти в выходные посовещаться

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Госслужба

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    Ну у них же всё оплачивается. Вот и отдыхали. Сейчас запустят список , пока пройдет все инстанции глядишь и 30 апреля на дворе)))))

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    44 минуты назад

    А зачем список-то? Запретили массовые мероприятия, учебу, разве мало? Дальше люди должны работать и соблюдать меры безопасности. Человек должен зарабатывать и обеспечивать себя и семью. Лишили заработка и не компенсировали, следовательно, тупо ограбили.

  • Жанна

    Жанна
    11 минут назад

    Виталий Злочевский

    Очень ждем! Надеемся на существенное расширение списка работающих предприятий! Всем очень хочется вернуться на работу. Естественно, с соблюдением мер предосторожности.



    Господин Злочевский. Не выступайте адвокатом за всех. Так и пишите: "Я очень жду", а не "...ждем". Вот лично я жду от такой инициативы дальнейшего расползания заразы, особенно после 13-го. Я думаю, что теперь, после выявления новых случаев заболевания, надо бы наоборот ужесточать меры предосторожности. А вы пытаетесь сформировать общественное мнение в пользу послаблений, выступая в каждой теме якобы от имени общественности. Кого пытаетесь облагодетельствовать? Бизнес? Сложно поверить, что у него нет месячной подушки безопасности.Себя? Ручеек клиентов уменьшился?

    Еще раз повторяю: говорите за себя, обобщать, включая в это обобщение и меня, не надо.

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