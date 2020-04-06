Выбор читателей за 5 апреля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 5 апреля.
В селе Амурской области волк напал на человека
В ночь с 3 на 4 апреля случилось происшествие в селе Смоляное Ромненского района Амурской области. На территорию населенного пункта пришел волк. Зверь атаковал местных собак, а также напал на женщину.
Два человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (фото, видео)
В Благовещенске произошло жесткое ДТП, участниками которого стали два легковых автомобиля. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.
В провинции Хэйлунцзян зарегистрировали 13 случаев коронавируса из России
За минувшие сутки в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 13 новых заболевших коронавирусом нового вида. Китайские граждане прилетели из Москвы во Владивосток, а затем въехали в Хэйлунцзян через погранпереход Пограничный — Суйфэньхэ.
Власти Благовещенска опубликовали новый список организаций, где можно купить маски
В Инстаграме администрации Благовещенска появился новый список организаций, где можно приобрести и заказать тканевые защитные маски многоразового использования. Сейчас пошивом и продажей таких масок в городе занимаются 14 предприятий и ателье.
Просмотров всего: 12