Приамурье получит из федерального бюджета деньги на ЗОЖ
Правительство России утвердило распределение субсидий между 12 регионами на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни. Для реализации программы субъектам поручено привлекать социально-ориентированные некоммерческие организации и волонтерские движения.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, речь идёт о проектах, которые обеспечивают достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
Бюджетные ассигнования на такие проекты в 2020-2022 годах в объеме 85 миллионов рублей ежегодно распределены между 12 регионами. Это республика Алтай и Тыва, а также Забайкальский, Хабаровский, Пермский, Приморский края, Амурская, Брянская и Сахалинская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, сообщает «Парламентская газета».
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