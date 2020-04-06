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сегодня, 08:00 3

Приамурье получит из федерального бюджета деньги на ЗОЖ

Приамурье получит из федерального бюджета деньги на ЗОЖ
Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило распределение субсидий между 12 регионами на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни. Для реализации программы субъектам поручено привлекать социально-ориентированные некоммерческие организации и волонтерские движения.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, речь идёт о проектах, которые обеспечивают достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Бюджетные ассигнования на такие проекты в 2020-2022 годах в объеме 85 миллионов рублей ежегодно распределены между 12 регионами. Это республика Алтай и Тыва, а также Забайкальский, Хабаровский, Пермский, Приморский края, Амурская, Брянская и Сахалинская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, сообщает «Парламентская газета».

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#здоровье

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    1 час назад

    Нужно открыть спортзалы , или хотя бы стадионы!!!!! чтоб люди могли спортом заниматься и иммунитет укреплять

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    mestnyНужно открыть спортзалы , или хотя бы стадионы!!!!! чтоб люди могли спортом заниматься и иммунитет укреплять


    на 7 млн спортзал не откроешь. Максимум пару площадок с турниками. В масштабах области -мизер.

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Для ЗОЖ - спортзалы не нужны ) . Для него мозги нужны - а это есть не у каждого )))

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