Гороскоп 6 апреля: Раки разочарованы, а Козерогам не стоит быть категоричными

Восход Солнца: 05:54

Заход Солнца: 19:09

Солнце в Овне.

Овен. Жизненный потенциал на высоком уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция. Сегодня Вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на Вас обоих. В личной жизни будьте готовы к некоторым приятным переменам.

Телец. Сегодня вероятны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Отложите принятие важных решений.Остерегайтесь нового знакомства, которое может сыграть в Вашей жизни роковую роль. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Близнецы. Напряженный день. У многих Близнецов эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде.

Рак. Вероятно, что Вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всем. Такое состояние может значительно осложнить дела. Однако все не так плохо, как кажется. Близкие люди помогут Ракам преодолеть это психологическое состояние, а отдых на природе избавит вас от тяжелых дум.

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Лев. Активный творческий день. Помните, что тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, — это удел семейных Львов. Не идите на поводу у своих иллюзий. Будьте справедливы по отношению к близким. Научитесь признавать свои ошибки.

Дева. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Усилится отчуждение и подозрительность по отношению к окружающим. Вам будет казаться, что все вмешиваются в Вашу личную, вечно скрываемую жизнь и лишают Вас свободы действий.

Весы. День испытаний, провокаций и искушений. Только от Вас будут зависеть победа или поражение. Не ждите помощи со стороны. Звезды советуют окончательно определиться в выборе партнера. В этом вопросе целиком положитесь на свою интуицию.

Скорпион. Благоприятный день. Звезды сулят успех, особенно Скорпионам творческих профессий. Благодаря своей работоспособности, умению привлекать к своим целям союзников они смогут осуществить максимум задуманного. Любая инициатива или активное движение в сферах деятельности принесет успех.

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Стрелец. Благоприятный день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем необычайно высока, однако лучше не затевать новые проекты, а только их планировать. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность.

Козерог. В течение дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности и повышенной ответственности, особенно внимательно относиться к финансовым обязательствам, которые связывают Вас с людьми.

Водолей. Вероятно, что сегодня Вы сможете реализовать неудержимый порыв к новым впечатлениям. Ваша интуиция поможет определить, кто настоящий друг, а кто враг. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Велика вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения.

Рыбы. Сегодня настраивайтесь на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня Вы почувствуете усталость и раздражение. Сдерживайте негативные эмоции. Болезни, возникшие в этот день, будут неопасны. Однако не затягивайте с их лечением. Обратите особое внимание на состояние ваших зубов и десен.

Астролог: Вальдемар Небоходцев