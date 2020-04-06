Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля: Рыбам захочется расслабиться, у Овнов пополнение в бюджете

Общий астрологический прогноз на неделю с 6 апреля по 12 для всех знаков Зодиака.

Овен. Возможно, Овну удастся отломить от солидного чужого куска каравая. Опасности подстерегают в связи с использованием чужого имущества или транспорта. Доходы радуют Овна и позволят развернуть новый проект, так важный для него.

Телец. Надо быть осторожнее при вложении средств, приобретении дорогих вещей и взятии кредитов. Могут быть ошибки или намеренный обман. Возможны разногласия с близкими из-за денег.

Близнецы. Было бы лучше, если бы Вы поменьше думали о своих болезнях, ибо эффект плацебо одинаково сильно проявляется в обе стороны. Хотя, с другой стороны, Вы по той же причине и выздороветь можете гораздо быстрее и качественнее представителя любого другого Знака. Отсюда вывод: всегда настраивайтесь на позитив!

Рак. Раки сейчас подвержены не только весенней хандре, но и заболеваниям дыхательной системы, возможно обострение хронических болезней. Уязвима также нервная система. Особый вред организму наносит курение и просто не совсем чистый воздух, сквозняки, переохлаждение.

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Лев. У Львов на этой неделе усилится энергетический потенциал. Вы сможете выдерживать большие физические и психологические нагрузки без каких-либо сложностей. Звезды советуют Вам отдать предпочтение интенсивному жизненному ритму.

Дева. Не ввязывайтесь в авантюры, какие бы золотые горы вам ни обещали. Отказывайтесь от всего, что вызывает хоть немного сомнений. Информация должна быть реальной и подтвержденной, репутация деловых партнеров – безукоризненной. Если нет – не рискуйте, дороже выйдет.

Весы. На этой неделе Весам захочется сладенького. Не переусердствуйте с этим, ведь слишком большое количество сладкого может привести к проблемам с весом.

Скорпион. Скорпионам в начале недели звезды не советуют увлекаться азартными играми. В понедельник и вторник может возрасти желание идти на риск, поэтому, начав играть, вам будет трудно остановиться. Период с четверга по воскресенье благоприятен для стабилизации любовных отношений.

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Стрелец. Взгляните на ситуацию трезво и подведите баланс - прибыли налево, убытки направо, черта с надписью: «ИТОГО». А теперь смотрите: он, несмотря на некоторую взбалмошность всей недели, положительный. Будучи еще в понедельник консерватором, к субботе Вы станете демократом.

Козерог. Вероятен избыток жизненной энергии, но могут проявиться проблемы обмена веществ, переменчивость настроения, повышенная ранимость. Важно сбалансировать питание и следить за эмоционально-психическим состоянием.

Водолей. Профессиональная деятельность окажется плодотворной и принесет удовлетворение. Новые проекты начинать нежелательно, стоит разобраться с текущими делами.

Рыбы. Вы будете избегать принятия серьезных решений и стараться исполнять свои обязанности «от сих до сих», не проявляя инициативы, но и не допуская халтуры. Суета, контакты, конфликты и всякая напряженка порядком Вам надоели. Хочется уединиться, расслабиться, помечтать... На худой конец, просто поспать. Звезды подтверждают правильность вашей политики.

Астролог: Вальдемар Небоходцев