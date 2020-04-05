Большая часть лесных пожаров в России приходится на Дальний Восток

Лесопожарные службы тушат на территории Дальнего Востока возгорания на площади свыше 9 тысячи гектаров. ФБУ «Авиалесоохрана» отмечает, что почти 8 000 гектаров занимает огонь в Забайкальском крае.

По данным МЧС, из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года в России было зафиксировано на 21 % больше природных пожаров, чем в аналогичном периоде прошлого года. За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 65 лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров, основная часть которых приходилась на Дальний Восток. 5 апреля 2020 года на территории Российской Федерации действовало 34 лесных пожара на площади 9 206 гектаров. Все возгорания зафиксированы на территории Дальневосточного округа.

Наибольшую площадь занимают горящие леса в Забайкальском крае ‒ 7 732 гектара, еще 1 380 гектаров горит в Хабаровском крае. Также действуют лесные пожары на территориях Бурятии, Еврейской автономной области и Амурской области. На тушении задействовано 1 252 человека, 267 единиц техники, 7 воздушных судов на мониторинге и 3 воздушных судна на тушении.

Пожароопасный сезон начался в 48 субъектах России, режим ЧС не вводился. Особый противопожарный режим введен в 17 субъектах: на всей территории Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тверской, Псковской, Ростовской областей, Республик Мордовия, Хакасия, в 10 районах Краснодарского края, в 1 районе Оренбургской области, в 1 районе Забайкальского края, в 8 районах Амурской области, в 1 районе Хабаровского края, в районе Республики Крым, сообщает Центр ФОБОС.