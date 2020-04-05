Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 658 человек

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За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 355 человек.

Распределение по субъектам: Москва – 536; Московская область – 45; Нижегородская область – 22; Санкт-Петербург – 20; Тульская область – 10; Ленинградская область – 10; Красноярский край – 4; Ханты-Мансийский АО – 3; Республика Крым и Камчатский край – 2. По одному случаю зафиксировано в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и в Хабаровском крае.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает Роспотребнадзор.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Необходимо строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.