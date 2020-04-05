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сегодня, 20:11 10

Алтай самоизолировался: республика отменила авиасообщение с Москвой

Алтай самоизолировался: республика отменила авиасообщение с Москвой
Фото: zvezdaaltaya.ru

В Республике Алтай 5 апреля полностью приостановлено авиасообщение с Москвой. Ограничения были введены в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

Авиакомпания «Победа» заявила о том, что с 4 апреля по 30 мая 2020 года приостанавливает полеты по направлению Москва ‒ Горно-Алтайск ‒ Москва, сообщает «Российская газета».

Решение принято в связи с распоряжением правительства РФ о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельности объектов массового отдыха и рекомендацией гражданам ограничить поездки, сообщается на официальном сайте аэропорта Горно-Алтайска.

«С сегодняшнего дня отменены рейсы S7, ‒ заявил глава региона Олег Хорохордин. ‒ Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции».

Другие авиакомпании рейсы между Алтаем и столицей не совершали.

Случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Республике Алтай пока не зафиксировано. По последним данным пресс-центра правительства республики, на домашнем карантине после посещения зарубежных стран там сейчас находятся 165 человек, все они здоровы. Снято с медицинского наблюдения 262 человека.

По данным Роспотребнадзора, в республике лабораторно обследовано 647 человек (904 пробы). По всем исследованиям результат отрицательный.

30 марта на пресс-конференции руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова пояснила, что прибывающих в Благовещенск граждан на внутренних рейсах не проверяют на признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Тепловизионный контроль на перемещающихся в пределах России людей пока не предусмотрен.

Ранее, еще до выявления в регионе опасной вирусной инфекции, губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске. По мнению Василия Орлова, для пассажиров внутренних рейсов, прибывающих в городской аэропорт, необходимо организовать тепловизионный контроль.

4 апреля в Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Заболевшие госпитализированы в боксы инфекционной больницы.

Первый случай коронавирусной инфекции в Амурской области был зарегистрирован 29 марта у амурчанки, прилетевшей 25 марта рейсом из Москвы. Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.

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#коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    47 минут назад

    Алтай молодец-не побоялся-не то что наши

  • 028rus

    028rus
    38 минут назад

    Правильно поступили изолировать Москву надо т.е очаг.

  • ay

    ay
    34 минуты назад

    Умно. Но поздно, наверное?

  • Демидыч

    Демидыч
    31 минута назад

    нашим легче прикрыть бизнес

  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    Демидыч

    Алтай молодец-не побоялся-не то что наши



    "Аэропорт Хабаровску принадлежит, там бухгалтерия и голова"

    "Всё отдали, своего ничего нет"

    "Ни ГЭС, ни всего остального"

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    "Еффективные ставленнички"

  • Рив Норин

    Рив Норин
    24 минуты назад

    Абсолютно правильное решение.

    Жаль, что у других регионов не хватает тяму или смелости закрыться от Москвы.

  • Душелов

    Душелов
    13 минут назад

    Чечня тоже наглухо изолировались, и никого не спрашивала

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 минуты назад

    Жаль, что вышеизложенная информация не нашла своей реализации

    "Ранее, еще до выявления в регионе опасной вирусной инфекции, губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске. По мнению Василия Орлова, для пассажиров внутренних рейсов, прибывающих в городской аэропорт, необходимо организовать тепловизионный контроль".

  • BS28RUS

    BS28RUS
    3 минуты назад

    ❗️Все пассажиры авиарейсов, прибывающих из Москвы в Томск, начиная с понедельника, будут обязаны в течение двух недель находиться на самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства Томской области.

    Всех прилетающих рейсами из Москвы будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции, сказано в сообщении. А мы подождём ещё заболевших.

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