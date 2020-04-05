Алтай самоизолировался: республика отменила авиасообщение с Москвой

В Республике Алтай 5 апреля полностью приостановлено авиасообщение с Москвой. Ограничения были введены в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

Авиакомпания «Победа» заявила о том, что с 4 апреля по 30 мая 2020 года приостанавливает полеты по направлению Москва ‒ Горно-Алтайск ‒ Москва, сообщает «Российская газета».

Решение принято в связи с распоряжением правительства РФ о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельности объектов массового отдыха и рекомендацией гражданам ограничить поездки, сообщается на официальном сайте аэропорта Горно-Алтайска.

«С сегодняшнего дня отменены рейсы S7, ‒ заявил глава региона Олег Хорохордин. ‒ Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции».

Другие авиакомпании рейсы между Алтаем и столицей не совершали.

Случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Республике Алтай пока не зафиксировано. По последним данным пресс-центра правительства республики, на домашнем карантине после посещения зарубежных стран там сейчас находятся 165 человек, все они здоровы. Снято с медицинского наблюдения 262 человека.

По данным Роспотребнадзора, в республике лабораторно обследовано 647 человек (904 пробы). По всем исследованиям результат отрицательный.

30 марта на пресс-конференции руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова пояснила, что прибывающих в Благовещенск граждан на внутренних рейсах не проверяют на признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Тепловизионный контроль на перемещающихся в пределах России людей пока не предусмотрен.

Ранее, еще до выявления в регионе опасной вирусной инфекции, губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске. По мнению Василия Орлова, для пассажиров внутренних рейсов, прибывающих в городской аэропорт, необходимо организовать тепловизионный контроль.

4 апреля в Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Заболевшие госпитализированы в боксы инфекционной больницы.

Первый случай коронавирусной инфекции в Амурской области был зарегистрирован 29 марта у амурчанки, прилетевшей 25 марта рейсом из Москвы. Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.