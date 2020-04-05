Компания Nordwind приостановила авиарейсы из Москвы в Благовещенск

На сайте Благовещенского аэропорта размещена информация об отмене рейсов прибытия в Благовещенск за 5 и 6 апреля, а также воскресного рейса в Москву. На сайте авиакомпании «Северный ветер» торговля билетами на направлении Москва – Благовещенск приостановлена до 24 апреля.

Такая же ситуация с Хабаровском, Владивостоком, Южно-Сахалинском. С Магаданом и Камчаткой реализация билетов остановлена до мая.

Пока улететь в Москву или вернуться в Благовещенск можно компаниями S7 и «Уральские авиалинии».