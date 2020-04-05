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5апреля
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сегодня, 19:17 2

Компания Nordwind приостановила авиарейсы из Москвы в Благовещенск

Компания Nordwind приостановила авиарейсы из Москвы в Благовещенск
Фото: onespotter.com

На сайте Благовещенского аэропорта размещена информация об отмене рейсов прибытия в Благовещенск за 5 и 6 апреля, а также воскресного рейса в Москву. На сайте авиакомпании «Северный ветер» торговля билетами на направлении Москва – Благовещенск приостановлена до 24 апреля.

Такая же ситуация с Хабаровском, Владивостоком, Южно-Сахалинском. С Магаданом и Камчаткой реализация билетов остановлена до мая.

Пока улететь в Москву или вернуться в Благовещенск можно компаниями S7 и «Уральские авиалинии».

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#транспорт

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад



    торговля билетами на направлении Москва – Благовещенск приостановлена до 24 марта



    АИ сегодня 5 апреля.

  • Терминатор

    Терминатор
    33 секунды назад

    АИ как всегда жгёт. Вопрос, сегодняшний рейс из Москвы роспотребнадзор встречал, пассажиров проверили или экономия врублена по полной?!

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