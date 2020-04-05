Краевед Емельянов: во время самоизоляции можно составлять родословную

Автор книги «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века» Сергей Емельянов предлагает заняться историей – составлением родословной. Он сейчас отдыхает, изредка комментируя и дополняя информацию об исторических фактах или фотографиях, которые появляются на одном из краеведческих аккаунтов.

Сергей Емельянов осенью прошлого года презентовал в областной научной библиотеке биографо-энциклопедический справочник, в котором собрал 2 049 фамилий, а всего — более 4 тысяч персон. В их числе — Алексеевы, Архиповы, Бабинцевы, Родзаевские, Чупровы и другие представители амурских семей, эмигрировавших в начале XX века в Северный Китай.

«Все началось в 2004 году, когда я стал заниматься исследованием родословной своей семьи, — рассказал Сергей Вадимович. — Мои предки — молокане Емельяновы. Прибыли сюда из села Тяглое Озеро Самарской губернии. Попутно с 2010 года решил собирать и сведения о других семьях, чьи судьбы были связаны с Амурской областью и Благовещенском. Это очень увлекает. Я могу сидеть 3-4 часа, могу ночью встать. Чем больше ты “там”, тем больше к тебе стекается информации».

Много сведений Сергей Емельянов нашел на форуме «ВГД» — «Всероссийское генеалогическое древо». На нем есть подразделы «Благовещенск», «Амурская область», «Харбин», «Эмиграция Харбина», «Станции КВЖД» и другие. На «ВГД» он вышел на потомков амурских эмигрантов. Каждый желающий может зарегистрироваться на нем и оставить информацию о своем родословном древе, и поискать свои корни. Исследователь говорит, что любая информация, брошенная на этом портале, дает результат. Главное — подобрать правильные слова для поиска.

«Как это работает? Например, зашел на портал человек, оставил информацию: “Я жил в Сан-Франциско, у меня был сосед родом из Благовещенска, я к нему приходил в гости”. Прошло 7 лет, и я наткнулся на эту информацию. Написал на оставленный адрес электронной почты, и тот человек мне ответил! Так я нашел целую династию бывших амурчан», — рассказал Сергей Вадимович.

Есть еще «БРЭМ» — «Бюро Российской Эмиграции в Манчжурии», в нем — 56 510 дел. Данные хранятся в архиве Хабаровского края, но до трети документов в нем — это история амурчан.

Книга «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века» вышла в краеведческой серии издательства «Амурская ярмарка» — «Приамурье. Из века в век». Издание большого формата в 576 страниц иллюстрировано фотографиями, большинство из которых публикуются впервые.

Подробнее о находках и судьбах известных амурских семей в блоге Культпросвет.