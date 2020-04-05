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5апреля
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сегодня, 17:43 6

В провинции Хэйлунцзян зарегистрировали 13 случаев коронавируса из России

В провинции Хэйлунцзян зарегистрировали 13 случаев коронавируса из России
Фото: lols.ru

За минувшие сутки в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 13 новых заболевших коронавирусом нового вида. Китайские граждане прилетели из Москвы во Владивосток, а затем въехали в Хэйлунцзян через погранпереход Пограничный — Суйфэньхэ.

Как поясняет Комитет по гигиене и здравоохранению китайской провинции, по данным на 4 апреля, в провинции Хэйлунцзян коронавирусом болеют 22 человека, все заболевшие приехали в Хэйлунцзян из-за границы.

Медики наблюдают за 506 гражданами, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Кроме того, в Хэйлунцзяне количество бессимптомных заболевших увеличилось на 12 ‒ до 39 человек. Их них 37 въехали из-за рубежа.

Как поясняет ведомство, все 13 новых заболевших коронавирусом въехали в Хэйлунцзян из Приморского края. Граждане Китая, 7 мужчин и 6 женщин возрастом от 27 до 54 лет, прибыли во Владивосток 2 апреля. Затем они добирались до МАПП Пограничный на автомобилях. Некоторые из них приехали в Уссурийск междугородным автобусом Владивосток — Уссурийск.

У некоторых из них заболевание было выявлено сразу на границе, при въезде в Суйфэньхэ, но у большинства симптомы коронавируса проявились 3 апреля во время карантина, сообщает biang.ru.

Генеральное консульство России в Харбине сообщило редакции VL.ru, что китайская сторона предоставила России информацию о маршруте передвижения этих граждан на российской территории и передала ее профильным органам и правительству Приморского края.

На днях Китай принял решение о приостановке с 7 апреля работы погранперехода Пограничный – Суйфэньхэ.

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#Китай #коронавирус

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    45 минут назад

    Думаю, что это, в том числе, один из показателей, на основании которых принималось решение о закрытии границы для пассажирских перевозок у нас ранее предварительно обозначенного срока (10.04.20г. если я правильно помню). Второй важный момент этого сообщения - "проблема" может повториться! Поэтому до момента нахождения лекарства от "этой беды", к сожалению, мир будет ограничен в трафике! А значит это и туризм, и бизнес и т.д.

  • дед

    дед
    41 минута назад

    страшно! беда!

  • Алхимик

    Алхимик
    37 минут назад

    Главный вопрос, это где они им в Москве заразились.

  • дед

    дед
    31 минута назад

    Алхимик

    Главный вопрос, это где они им в Москве заразились.



    раз у некоторых определилось сразу при приезде - прошло минимум 5.1 дня - это Масква!

    возникает вопрос: что они делали в РФ, когда прибыли и чз какую область?

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    Это ещё раз подтверждает истину высказывания великого русского полководца М.И. Кутузова. (

  • Демидыч

    Демидыч
    24 минуты назад

    однако мы чего то не знаем

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