В провинции Хэйлунцзян зарегистрировали 13 случаев коронавируса из России

За минувшие сутки в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 13 новых заболевших коронавирусом нового вида. Китайские граждане прилетели из Москвы во Владивосток, а затем въехали в Хэйлунцзян через погранпереход Пограничный — Суйфэньхэ.

Как поясняет Комитет по гигиене и здравоохранению китайской провинции, по данным на 4 апреля, в провинции Хэйлунцзян коронавирусом болеют 22 человека, все заболевшие приехали в Хэйлунцзян из-за границы.

Медики наблюдают за 506 гражданами, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Кроме того, в Хэйлунцзяне количество бессимптомных заболевших увеличилось на 12 ‒ до 39 человек. Их них 37 въехали из-за рубежа.

Как поясняет ведомство, все 13 новых заболевших коронавирусом въехали в Хэйлунцзян из Приморского края. Граждане Китая, 7 мужчин и 6 женщин возрастом от 27 до 54 лет, прибыли во Владивосток 2 апреля. Затем они добирались до МАПП Пограничный на автомобилях. Некоторые из них приехали в Уссурийск междугородным автобусом Владивосток — Уссурийск.

У некоторых из них заболевание было выявлено сразу на границе, при въезде в Суйфэньхэ, но у большинства симптомы коронавируса проявились 3 апреля во время карантина, сообщает biang.ru.

Генеральное консульство России в Харбине сообщило редакции VL.ru, что китайская сторона предоставила России информацию о маршруте передвижения этих граждан на российской территории и передала ее профильным органам и правительству Приморского края.

На днях Китай принял решение о приостановке с 7 апреля работы погранперехода Пограничный – Суйфэньхэ.