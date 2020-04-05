Ужесточение мер профилактики коронавируса, старт посевной: губернатор подвел итоги недели

Губернатор Амурской области 5 марта в Инстаграме подвел итоги недели. Он сообщил об ужесточении требований по самоизоляции, новых заболевших коронавирусом и о начале посевной кампании.

«Это первая нерабочая неделя, которая была всем нам дана для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Спасибо тем, кто понял эти ограничения правильно. Хоть это и непросто, люди старались сидеть дома. И это хорошо, потому что, чем ответственнее мы все с вами отнесемся к этому, тем быстрее и безболезненнее мы сможем пройти этот непростой период» – написал Василий Орлов в своем аккаунте.

Губернатор подчеркнул, что бизнес сейчас испытывает трудности. Глава области сообщил, что в правительстве вырабатываются меры поддержки для предпринимателей и пообещал, что ограничения постепенно будут снимать там, где это возможно и безопасно.

Василий Орлов отметил, что в пятницу было решено усилить требования по самоизоляции для группы риска, в которую входят люди старше 65 лет, амурчане с хроническими заболеваниями, беременные женщины.

«У нас на этой неделе плюс три заболевших по коронавирусу, – написал губернатор. ‒ Итого – 4 человека. Слава богу, у всех заболевание в легкой форме, а первая пациентка уже показала отрицательный результат на лабораторном тесте на "корону" ‒ это хорошо. Но не дает повода всем нам расслабляться. Нужно четко соблюдать требования медиков и властей. Не возмущаться, если проверяют, как вы соблюдаете режим изоляции. Не разгуливать по улицам и магазинам без цели. Надо собранно и ответственно пережить это время».

Также в итогах недели глава региона отметил новые требования по профилактике заболевания – теперь все прибывающие в область должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщить о том, где они будут это делать, на единый телефон 112.

«Закрыть аэропорт мы сами не можем – отвечаю тем, кто об этом просит, – ответил Орлов на вопросы своих подписчиков. ‒ Это не региональные, а федеральные полномочия. Меры профилактики, дезинфекции и оповещения в аэропорту усилены. Но многое зависит и от сознательности самих людей. Поэтому прошу всех разумно и сознательно подходить к ситуации».

В завершении публикации, посвященной итогам недели, губернатор уделил внимание и положительной информационной повестке. Он напомнил, что в области началась посевная кампания, которая стартовала на неделю раньше обычного. Пять районов начали сев ранних зерновых. Когда позволит погода, к посевной подключатся на севере и в центре области.

«Я думаю, всем нам надо набраться терпения и сил. Весна меняет все к лучшему», ‒ на такой оптимистичной ноте губернатор попрощался с амурчанами.