Проценты по кредитам для россиян банки отменять не собираются

Банк России объяснил, что в период кредитных каникул, предоставленных гражданам, пострадавших от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса, проценты по займам продолжат начисляться. Оплатить их нужно будет по истечении льготного периода.

В ЦБ отметили, что начисленные за льготный период проценты по кредитной карте должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Кроме того, первый платеж должен быть сделан через 30 дней после истечения льготного периода.

В случае с потребительскими кредитами, начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным платежам по потребительскому кредиту.

Не выплаченные во время льготного периода, предоставленного ипотечному заемщику, платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены должником после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным платежам по заему, сообщает ТАСС.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30 % по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Заемщик может обратиться в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам