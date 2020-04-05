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сегодня, 15:22 0

Предпринимателям Благовещенска предлагают бесплатные консультации

Предпринимателям Благовещенска предлагают бесплатные консультации
Фото: instagram.com

Специалисты администрации Благовещенска начали консультировать представителей бизнеса. О существующих мерах поддержки, налоговых льготах, а также рефинансировании действующих кредитов предприниматели могут узнать по телефону 8-963-814-41-07.

Об консалтинговых услугах администрации областного центра сообщил инстаграм-аккаунт мэрии.

В объявлении отмечается, что деловые люди могут задать интересующие их вопросы специалистам центра «Мой бизнес» по телефонам: 77-26-46 и 8-914-538-28-70.

Получить консультацию по реструктуризации задолженности и льготным займам в Амурской региональной микрокредитной компании можно по телефону 8-914-556-36-06.

Узнать условия отсрочки выплат по налоговым поручительствам все желающие смогут в Гарантийном фонде по номеру 8-965-671-10-70.

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#бизнес #мэрия

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