Предпринимателям Благовещенска предлагают бесплатные консультации

Специалисты администрации Благовещенска начали консультировать представителей бизнеса. О существующих мерах поддержки, налоговых льготах, а также рефинансировании действующих кредитов предприниматели могут узнать по телефону 8-963-814-41-07.

Об консалтинговых услугах администрации областного центра сообщил инстаграм-аккаунт мэрии.

В объявлении отмечается, что деловые люди могут задать интересующие их вопросы специалистам центра «Мой бизнес» по телефонам: 77-26-46 и 8-914-538-28-70.

Получить консультацию по реструктуризации задолженности и льготным займам в Амурской региональной микрокредитной компании можно по телефону 8-914-556-36-06.

Узнать условия отсрочки выплат по налоговым поручительствам все желающие смогут в Гарантийном фонде по номеру 8-965-671-10-70.