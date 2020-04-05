Власти Благовещенска опубликовали новый список организаций, где можно купить маски

Фото: instagram.com

В Инстаграме администрации Благовещенска появился новый список организаций, где можно приобрести и заказать тканевые защитные маски многоразового использования. Сейчас пошивом и продажей таких масок в городе занимаются 14 предприятий и ателье.

Речь о следующих организациях:

– ателье «Элегант», улица 50-летия Октября, 28, телефон 33-35-41 ;

; – фирма «Осби», улица Красноармейская, 92, телефоны 53-47-88, 51-70-80 ;

; – ООО «КомплектСервис», улица Красноармейская, 138, телефон 20-99-05 ;

; – ООО «Милосердие», улица Богдана Хмельницкого, 89, телефон 35-10-40 ;

; – ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон 8-909-813-13-77 ;

; – ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон 8-914-593-23-33 ;

; – ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон 55-62-10 ;

; – ИП Корнейчук Александр Николаевич, телефон 8-914-568-10-16 ;

; – ИП Тотмянин Андрей Павлович, телефон 8-914-040-36-31 ;

; – ИП Пивоварова Елена Сергеевна, телефоны 8-914-569-77-00, 51-87-70 ;

; – ИП Даньков Михаил Иванович, телефоны 21-71-80, 8-924-841-71-80 ;

; – ООО «Амурформа», телефон 8-914-380-08-00 ;

; – ИП Данькова Елена Васильевна, телефон 8-962-284-31-75 ;

; – ИП Гаршина Мария Михайловна, телефоны 8-924-745-60-60; 8-924-670-80-47.

С 31 марта организации произвели более 12 тысяч изделий. За одни сутки компании способны сшить более пяти тысяч масок.

Такие защитные изделия можно использовать многократно, стирая их и подвергая тепловой обработке.