Власти Благовещенска опубликовали новый список организаций, где можно купить маски
В Инстаграме администрации Благовещенска появился новый список организаций, где можно приобрести и заказать тканевые защитные маски многоразового использования. Сейчас пошивом и продажей таких масок в городе занимаются 14 предприятий и ателье.
Речь о следующих организациях:
- – ателье «Элегант», улица 50-летия Октября, 28, телефон 33-35-41;
- – фирма «Осби», улица Красноармейская, 92, телефоны 53-47-88, 51-70-80;
- – ООО «КомплектСервис», улица Красноармейская, 138, телефон 20-99-05;
- – ООО «Милосердие», улица Богдана Хмельницкого, 89, телефон 35-10-40;
- – ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон 8-909-813-13-77;
- – ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон 8-914-593-23-33;
- – ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон 55-62-10;
- – ИП Корнейчук Александр Николаевич, телефон 8-914-568-10-16;
- – ИП Тотмянин Андрей Павлович, телефон 8-914-040-36-31;
- – ИП Пивоварова Елена Сергеевна, телефоны 8-914-569-77-00, 51-87-70;
- – ИП Даньков Михаил Иванович, телефоны 21-71-80, 8-924-841-71-80;
- – ООО «Амурформа», телефон 8-914-380-08-00;
- – ИП Данькова Елена Васильевна, телефон 8-962-284-31-75;
- – ИП Гаршина Мария Михайловна, телефоны 8-924-745-60-60; 8-924-670-80-47.
С 31 марта организации произвели более 12 тысяч изделий. За одни сутки компании способны сшить более пяти тысяч масок.
Такие защитные изделия можно использовать многократно, стирая их и подвергая тепловой обработке.
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