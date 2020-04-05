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сегодня, 13:37 1

Внедорожник частично ушел под воду рядом с трассой в Приамурье

Внедорожник частично ушел под воду рядом с трассой в Приамурье
Фото: instagram.com/skaner28

В социальных сетях 5 апреля появились фотографии с места происшествия. Как пишет инстаграм-паблик skaner28, в Амурской области внедорожник «открыл купальный сезон».

Судя по снимку, машина частично ушла под воду на одном из водоемов. Отмечается, что это произошло в районе 80-го километра трассы Благовещенск – Свободный.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» посоветовали обратиться в полицию. В управлении ГИБДД по Амурской области сказали, что это происшествие случилось 4 апреля, люди в нем не пострадали. Подробностей на данный момент нет.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    49 минут назад

    Надо водилу оштрафовать. Экологию портит своим корытом.

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