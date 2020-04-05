Соцсети: в Благовещенске водителя наказали за парковку
В социальных сетях 5 апреля появилось фото с места инцидента в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, водителя автомобиля наказали за неправильную парковку.
Речь идет о том, что водитель оставил свою машину вблизи площадки с мусорными контейнерами. Инцидент произошел по адресу: улица Тепличная, 14. На фото видно, что выезд легковушке перегородили мусорным контейнером. Также на машину положили мешки, предположительно, с мусором.
«Всегда бесили такие поступки, вызови эвакуатор, пусть увезут, как во всех развитых городах, зачем *** [ерундой] заниматься?» – отметил один из пользователей Инстаграма.
Ранее в Благовещенске уже фиксировали подобные инциденты.
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