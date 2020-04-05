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сегодня, 13:04 6

Соцсети: в Благовещенске водителя наказали за парковку

Соцсети: в Благовещенске водителя наказали за парковку
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях 5 апреля появилось фото с места инцидента в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, водителя автомобиля наказали за неправильную парковку.

Речь идет о том, что водитель оставил свою машину вблизи площадки с мусорными контейнерами. Инцидент произошел по адресу: улица Тепличная, 14. На фото видно, что выезд легковушке перегородили мусорным контейнером. Также на машину положили мешки, предположительно, с мусором.

«Всегда бесили такие поступки, вызови эвакуатор, пусть увезут, как во всех развитых городах, зачем *** [ерундой] заниматься?» – отметил один из пользователей Инстаграма.

Ранее в Благовещенске уже фиксировали подобные инциденты.

Просмотров всего: 1443

#транспорт #мусор

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Комментарии
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  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    2 часа назад

    Надо было и по бокам поставить ... идиотов только так учить

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Машину бы поцарапали...вам статья...и попали на деньги...учителя...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Твоя тачка?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Молодцы, надо учить таких "умников". Поставят машины, а мусор вывезти нет возможности, потом баки стоят переполненные.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Да нет,даже не знаю где это,просто видел много таких умников,которые потом попадали на деньги...

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    ok_Людмила

    Молодцы, надо учить таких "умников". Поставят машины, а мусор вывезти нет возможности, потом баки стоят переполненные.



    Работники мусоровозов сейчас просто делают фото и отправляют его--не возможно вывести..и все,пусть управляйки огораживают площадку для мусора..знаков нет ,поставили машину да поставили...на нет и суда нет

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