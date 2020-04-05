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5апреля
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За сутки в Приамурье зарегистрировано 42 пала на площади более 2 тысяч гектаров

За сутки в Приамурье зарегистрировано 42 пала на площади более 2 тысяч гектаров
Фото: 28.mchs.gov.ru

За прошедшие сутки, 4 апреля, на территории Амурской области зарегистрировано 42 загорания сухой растительности. Их общая площадь составила около 2 161,6 гектара.

Палы регистрировались в Архаринском, Белогорском, Серышевском, Бурейском, Свободненском, Завитинском, Шимановском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Сковородинском и Благовещенском районах, в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, Завитинск, Райчихинск и Шимановск. Все загорания были ликвидированы. В тушении задействовались 394 человека личного состава и 93 единицы техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, всего с начала 2020 года зарегистрировано 192 пала.

4 апреля органами надзорной деятельности ведомства совместно с другими надзорными органами составлено 18 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности, проведено 224 профилактических рейда.

Согласно информации Амурского ЦГМС, днем 5 апреля в северо-западных районах Амурской области сохранится ветреная погода, с усилением северного, северо-западного ветра до 14 метров в секунду. При сухой ветреной погоде риск возникновения палов и природных пожаров значительно увеличивается.

Амурчанам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. На территории 19 муниципальных образований региона действует особый противопожарный режим.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#пожары #происшествия

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