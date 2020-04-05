На реках Амурской области открывается навигация

В соответствии с постановлением правительства Амурской области № 179 от 3 апреля установлены сроки начала навигации для маломерных судов. С 5 апреля официально разрешается ходить судам на реке Бурее с притоками, с 20 апреля – на реках Амур, Зея, Селемджа с притоками.

Также с 1 мая маломерные суда начнут курсировать на Нижне-Бурейском водохранилище, с 10 мая – на Верхне-Бурейском водохранилище, а с 18 мая – на Зейском водохранилище, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Вниманию судоводителей маломерных судов: – прежде, чем отправиться в плавание, убедитесь в исправности мотора, проверьте, нет ли водотечности в корпусе судна;

– проверьте, не забыли ли вы взять с собой удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет;

– проверьте наличие спасательных средств для каждого человека на судне;

– помните, что в полную грузоподъемность судна входит не только чистый груз, но и запас топлива с мотором, вес пассажиров и судоводителя и прочее снаряжение. При управлении маломерным судном запрещается: – передавать управление маломерным судном другому лицу без соответствующих на то документов, особенно детям;

– выходить в плавание в условиях ограниченной видимости, если маломерное судно не оборудовано предписанными сигнальными огнями;

– превышать установленные скорости движения, нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;

– заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах; приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;

– выходить в плавание и перевозить людей в нетрезвом состоянии. В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#транспорт

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Александр Авдеев