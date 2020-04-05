Помещения аэропорта Благовещенска обрабатывают в связи с коронавирусом (фото, видео)

Фото: instagram.com/mintransamur

В аэропорту Благовещенска проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавируса. Соответствующие фото и видео появились в Инстаграме министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«Для безопасности пассажиров и предупреждения распространения инфекции на территории Приамурья в аэропорту Благовещенск проводится обработка спецтранспорта и помещений аэровокзала», – сообщает министерство.

Ранее сообщалось, что благовещенский аэропорт усилил меры профилактики коронавируса. Увеличена частота влажной уборки с дезинфекцией, помещения регулярно обеззараживаются бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, внепланово специалисты провели ревизию вентиляционной системы.

С 18 марта проводится специальная обработка дезсоставами поверхностей дверей и дверных ручек, поручней, покрытий стоек регистрации, авиакасс, справочного бюро, туалетных комнат, блоков сидений в аэровокзале, амбулифтов и так далее.

На предприятии действует масочный режим, а все сотрудники перед сменами проходят обязательную термометрию. Работники, которые контактируют с пассажирами, проходят периодическое тестирование на коронавирус. На постоянной основе в здании проводится трансляция звуковых объявлений о мерах профилактики коронавирусной инфекции.