Минпромторг считает возможным открыть строительные магазины в нерабочие дни

Минпромторг РФ не исключает возможности открытия строительных магазинов во время нерабочих дней, так как многие уезжают на дачи. Об этом заявил замминистра Виктор Евтухов.

«Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты», – сказал он. Замминистра признал, что с учетом выезда граждан на дачи и в загородные дома есть проблема нехватки ряда непродовольственных товаров.

«К сожалению, такие проблемы есть, они возникают, и будут возникать, их надо решать. Все магазины, которые торгуют строительными товарами, они сегодня закрыты», – отметил замминистра. Как пишет ТАСС, Виктор Евтухов добавил, что система электронной торговли в этой сфере развита недостаточно для удовлетворения всех потребностей.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства.