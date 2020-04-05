Появились подробности, связанные с нападением волка в амурском селе

«Ночью 4 апреля в село Смоляное Ромненского района из леса пришел волк. Зафиксирован факт нападения хищника на женщину, домашних собак и лошадь. В ближайшее время труп хищника будет доставлен в областную ветлабораторию для проверки на бешенство», – сказано в сообщении, распространенном ведомством.

Как отмечается, инцидент произошел около 3 часов ночи. Женщина проснулась от шума, вышла на лай собак, и волк бросился на нее. Серьезных травм амурчанка не получила. Медики обработали рану. Утверждается, что женщину провакцинировали от бешенства.

«До нападения на человека волк успел зайти на шесть подворий. Укусил лошадь, также выявлено 27 контактных с ним собак. Животные в данном населенном пункте полностью и своевременно вакцинированы от бешенства, после "общения" с хищником все они дополнительно с целью профилактики получили еще одну дозу вакцины и в ближайшие 14 дней будут находиться под наблюдением», – объяснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Результаты лабораторных исследований должны стать известны в начале следующей недели. На подворьях проведены все необходимые мероприятия.

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что медики оказали амурчанке необходимую помощь, а вакцинацию проведут в «положенные сроки».