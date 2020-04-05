Более 1 800 человек обследованы на COVID-2019 в Приамурье

В Амурской области продолжаются обследования граждан на COVID-2019. По последним данным, в регионе проверили более 1 800 человек.

«В ФБУЗ Амурской области на COVID-2019 обследованы 1 888 лиц из числа подлежащих контингентов, в лаборатории Амурской областной инфекционной больницы – 120 человек», – сказано в оперативной сводке за 4 апреля, опубликованной на сайте правительства Амурской области утром 5-го числа.

4 апреля граждане из иностранных государств через пункты пропуска региона не въезжали.

В развернутом на базе амбулатории Благовещенского района пункте постоянного медицинского наблюдения (обсерватор) находится 12 граждан КНР с видом на жительство, в изоляторах – 10 человек, на изоляции по месту жительства – 1 199 человек, вернувшиеся из-за рубежа.

С нарастающим итогом по состоянию на 4 апреля бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 1 100 проверок соблюдения домашней изоляции гражданами, вернувшимися из-за рубежа.

Сотрудники Роспотребнадзора, полиции и муниципалитетов провели оценку соблюдения распоряжения губернатора Амурской области о приостановке работы определенного перечня объектов. Проверено 249 объектов, не был закрыт один.

4 апреля выявлено еще 3 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко. Заболевания протекают в легкой форме. Заболевшие госпитализированы в боксированные палаты инфекционной больницы. Состояние людей удовлетворительное.

Таким образом, всего в Амурской области с нарастающим итогом зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019.

«По результатам проведенного лабораторного обследования у первой заболевшей получен первый отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, что свидетельствует об эффективности лечения и перехода заболевания в стадию выздоровления», – сказано в сообщении.

По состоянию на 20:00 4 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 1 090 обращений (с нарастающим итогом – 7 857). В числе популярных вопросов у амурчан остаются: порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа, основные профилактические мероприятия, порядок получения больничных листов и другие.