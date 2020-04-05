Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 2

Более 1 800 человек обследованы на COVID-2019 в Приамурье

Более 1 800 человек обследованы на COVID-2019 в Приамурье
Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжаются обследования граждан на COVID-2019. По последним данным, в регионе проверили более 1 800 человек.

«В ФБУЗ Амурской области на COVID-2019 обследованы 1 888 лиц из числа подлежащих контингентов, в лаборатории Амурской областной инфекционной больницы – 120 человек», – сказано в оперативной сводке за 4 апреля, опубликованной на сайте правительства Амурской области утром 5-го числа.

4 апреля граждане из иностранных государств через пункты пропуска региона не въезжали.

В развернутом на базе амбулатории Благовещенского района пункте постоянного медицинского наблюдения (обсерватор) находится 12 граждан КНР с видом на жительство, в изоляторах – 10 человек, на изоляции по месту жительства – 1 199 человек, вернувшиеся из-за рубежа.

С нарастающим итогом по состоянию на 4 апреля бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 1 100 проверок соблюдения домашней изоляции гражданами, вернувшимися из-за рубежа.

Сотрудники Роспотребнадзора, полиции и муниципалитетов провели оценку соблюдения распоряжения губернатора Амурской области о приостановке работы определенного перечня объектов. Проверено 249 объектов, не был закрыт один.

4 апреля выявлено еще 3 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко. Заболевания протекают в легкой форме. Заболевшие госпитализированы в боксированные палаты инфекционной больницы. Состояние людей удовлетворительное.

Таким образом, всего в Амурской области с нарастающим итогом зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019.

«По результатам проведенного лабораторного обследования у первой заболевшей получен первый отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, что свидетельствует об эффективности лечения и перехода заболевания в стадию выздоровления», – сказано в сообщении.

По состоянию на 20:00 4 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 1 090 обращений (с нарастающим итогом – 7 857). В числе популярных вопросов у амурчан остаются: порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа, основные профилактические мероприятия, порядок получения больничных листов и другие.

Просмотров всего: 662

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 1

Помещения аэропорта Благовещенска обрабатывают в связи с коронавирусом (фото, видео)

Коронавирус 3

Минпромторг считает возможным открыть строительные магазины в нерабочие дни
Коронавирус 2

О путях передачи коронавируса рассказали в Роспотребнадзоре
Коронавирус 5

В мэрии Благовещенска рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    На самом деле ОСНОВНОЙ ВОПРОС: КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА COVID-2019

  • stepa

    stepa
    23 минуты назад

    Фермер 1 час назад

    КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА COVID-2019

    Дарю методу как лечить паническую атаку коронофобии. Открыть мед справочник и внимательно читаем. Для мазохистов простор для фобий неограничен. Может вам потребуется другой врач.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь