О путях передачи коронавируса рассказали в Роспотребнадзоре

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Коронавирус в 96 % случаев передаётся капельным путём, в 4 % – это воздушный путь. На поверхности вирус держится 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня знаем, что вирус передаётся преимущественно капельным путём, 96 % случаев связаны с капельным путём и только 4 или 6 %, по оценкам разных исследований, это воздушный путь», – сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа, пишет РИА Новости.

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев рассказал, почему маски чаще не нужны. На улице маски бесполезны – они забиваются пылью. «Маски нужно надевать, когда есть тесный контакт с людьми, которые, возможно, инфицированы. Например, такая вероятность есть в метро, магазине. Естественно, в медицинских учреждениях. Понятно, что маска не может дать стопроцентной защиты от вируса. Вирус меньше, чем поры в самой маске. Но все-таки маска — это лучше, чем ничего. (…) Известно, что маска эффективна до 2-3 часов. А дальше, если в неё попал вирус, сама маска будет источником заражения. Что делать, если носить маску приходится дольше, а новую взять негде? По правилам стирать маску не положено. Конечно, при стирке вирусы, бактерии могут уничтожаться. С другой стороны, и структура маски тоже может нарушиться, и она станет менее эффективной — этого же никто не изучал. Более оптимальный вариант — через 2-3 часа ношения внутреннюю и наружную поверхность маски обработать антисептиком», – сообщил «АиФ» Яковлев.

И самое главное — не стоит зацикливаться только на масках. Вирус передается не только респираторным путем, он заносится с руками. К примеру, если в доме живет человек, который имеет коронавирус, то вирус будет везде — на кнопках лифтов, домофона, ручках дверей. Все не продезинфицируешь, значит, после каждого касания нужно обработать руки антисептиком либо носить перчатки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.