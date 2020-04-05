В Амурской области волк пришел на территорию села и напал на человека

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В ночь с 3 на 4 апреля случилось происшествие в селе Смоляное Ромненского района Амурской области. На территорию населенного пункта пришел волк. Зверь атаковал местных собак, а также напал на женщину.

О случившемся ИА «Амур.инфо» сообщил источник, информацию подтвердил начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов. «Действительно, волк был. Его убили, и он доставлен в лабораторию. Болеет он бешенством или нет, это будет известно чуть позже, в понедельник. Сейчас материал в работе находится», – отметил Сергей Владимирович.

По словам источника агентства, в Ромненском районе бешенство «процветает всю зиму», и это не первый случай, когда волк выходит к местным жителям. Собеседник утверждает, что в больнице, куда обратилась пострадавшая женщина, не оказалось антирабической вакцины, соответственно, ее не привили. Агентство уточняет этот момент в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.