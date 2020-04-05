Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5апреля
Предыдущая новость
сегодня, 09:16 0

В Амурской области волк пришел на территорию села и напал на человека

Обновлено: 09:31

В ночь с 3 на 4 апреля случилось происшествие в селе Смоляное Ромненского района Амурской области. На территорию населенного пункта пришел волк. Зверь атаковал местных собак, а также напал на женщину.

О случившемся ИА «Амур.инфо» сообщил источник, информацию подтвердил начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов. «Действительно, волк был. Его убили, и он доставлен в лабораторию. Болеет он бешенством или нет, это будет известно чуть позже, в понедельник. Сейчас материал в работе находится», – отметил Сергей Владимирович.

По словам источника агентства, в Ромненском районе бешенство «процветает всю зиму», и это не первый случай, когда волк выходит к местным жителям. Собеседник утверждает, что в больнице, куда обратилась пострадавшая женщина, не оказалось антирабической вакцины, соответственно, ее не привили. Агентство уточняет этот момент в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

Просмотров всего: 115

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия

Два человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (фото, видео)
Происшествия 16

В Благовещенске полицейский на личном авто сбил женщину
Происшествия 1

В Подмосковье при взрыве газа обрушился подъезд дома: есть погибшие
Общество

Две пары даурских журавлей отправили на лето на озеро Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь