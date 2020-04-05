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сегодня, 08:47 0

Два человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (фото, видео)

Два человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (фото, видео)

В Благовещенске произошло жесткое ДТП, участниками которого стали два легковых автомобиля. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась 4 апреля в 21:30 в районе дома № 139 по улице Театральной. Столкнулись автомобили Toyota Funcargo и Toyota Vitz.

В результате ДТП травмы получили два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото, видео: instagram.com/autoroad.blg, instagram.com/dpskontrol_28rus

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#ДТП #происшествия #транспорт

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