Два человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (фото, видео)

В Благовещенске произошло жесткое ДТП, участниками которого стали два легковых автомобиля. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась 4 апреля в 21:30 в районе дома № 139 по улице Театральной. Столкнулись автомобили Toyota Funcargo и Toyota Vitz.

В результате ДТП травмы получили два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото, видео: instagram.com/autoroad.blg, instagram.com/dpskontrol_28rus