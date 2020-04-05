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Выбор читателей за 4 апреля

Выбор читателей за 4 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 4 апреля.

В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко. Заболевшие госпитализированы в боксы инфекционной больницы.

В правительстве прокомментировали информацию о закрытии въезда в Благовещенск

В редакцию Амур.инфо начали массово поступать вопросы о том, не собираются ли в ближайшее время закрыть въезд в Благовещенск. В правительстве Амурской области назвали эту информацию недостоверной.

В Свободном из-за коронавируса работников предприятия отправили в отпуск без содержания

Ограничительные меры по распространению коронавируса повлияли на рабочий режим депутатов заксобрания Амурской области. Теперь обращения от амурчан принимают по электронной почте и мобильному телефону. Часть обращений связана с ситуацией по Covid-19.

Банк отказался пойти навстречу благовещенцам с финансовыми трудностями из-за коронавируса

Благовещенская семья – клиент крупного банка – обратилась в финансовое учреждение с просьбой о реструктуризации выплат по ипотеке. Из-за коронавируса пострадал их небольшой бизнес. Кроме того, сейчас работает только глава семьи – супруга без работы. Но банк им отказал.

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#Обзор #интернет #СМИ

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