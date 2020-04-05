Выбор читателей за 4 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 4 апреля.

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко. Заболевшие госпитализированы в боксы инфекционной больницы.

В редакцию Амур.инфо начали массово поступать вопросы о том, не собираются ли в ближайшее время закрыть въезд в Благовещенск. В правительстве Амурской области назвали эту информацию недостоверной.

Ограничительные меры по распространению коронавируса повлияли на рабочий режим депутатов заксобрания Амурской области. Теперь обращения от амурчан принимают по электронной почте и мобильному телефону. Часть обращений связана с ситуацией по Covid-19.

Благовещенская семья – клиент крупного банка – обратилась в финансовое учреждение с просьбой о реструктуризации выплат по ипотеке. Из-за коронавируса пострадал их небольшой бизнес. Кроме того, сейчас работает только глава семьи – супруга без работы. Но банк им отказал.