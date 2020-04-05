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5апреля
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сегодня, 08:30 0

Амурчан предупредили об опасности выхода на лед из-за потепления

Амурчан предупредили об опасности выхода на лед из-за потепления

Согласно информации Амурского ЦГМС, в связи с повышением дневных температур на водоемах области продолжаются процессы изменения структуры льда, уменьшается его прочность. На реках и водохранилищах сохраняется ледостав, за исключением некоторых участков.

На реке Амур в районе села Иннокентьевка наблюдается участок открытой воды протяженностью 73 километра. Верхняя кромка ледостава находится в 7 километрах выше села Скобельцино, нижняя кромка – в 5 километрах ниже села Новопокровка. На реке Зее от створа ГЭС и до 16 километров выше села Ураловка чисто, ниже по течению – ледостав. На реке Бурее от створа Бурейской ГЭС и до 12 километров ниже села Бахирево чисто, а ниже по течению – ледостав. В нижнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС чисто, сообщает амурское управление МЧС.

«Выходить на водоемы в настоящее время чрезвычайно опасно насколько бы лед не казался прочным, – пояснил Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. – Лед разрушается под действием солнца и ветра, а на реках одновременно и под действием течения. В настоящее время в Приамурье действуют всего три ледовые переправы из 10, которые были открыты нынешней зимой».

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#МЧС #природа

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