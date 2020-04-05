Гороскоп 5 апреля: Львам необходимо подумать о прибыли, а Водолеям понадобится терпение

Восход Солнца: 05:56

Заход Солнца: 19:08

Солнце в Овне.

Овен. Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями.

Телец. День пробуждения и преобразования космической энергии. Вероятно, Ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Появится возможность оценить все плохое и хорошее, поскольку раньше на это просто не хватало времени или сил. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.

Близнецы. Сегодня не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств. Возможно осознание новых истин, которые обогатят ваш опыт. Благоприятны короткие прогулки, физические нагрузки, дорогостоящие покупки.

Рак. Крайне неблагоприятный день. Приготовьтесь к проблемам на работе. Вероятны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликты в общении с окружающими, разногласия практически по любому поводу. Доверчивость и податливость постороннему влиянию могут заставить вас поступиться своими принципами.

Читайте также

Дев ждут насыщенные дни, Весам стоит поберечь здоровье: астрологический прогноз на неделю 30 марта – 5 апреля

Лев. День равновесия, получения космической энергии, самоуглубления. На работе и дома восстанавливается стабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами. Больше думайте о собственной прибыли, чем об отстаивании своих взглядов и убеждений.

Дева. Благоприятный день для общения, новых знакомств, возобновления старых привязанностей. Хорошо путешествовать или принимать гостей. Сердечность в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего успеха в личной жизни.

Весы. Тяжелый и опасный день. Планы могут претерпеть изменения, обещания могут оказаться ложными, напряженные усилия — не принести никаких результатов. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств.

Скорпион. День символизирует возрастание деловой активности и реализацию способностей. Творческий подход может привести к внутренним открытиям. Вы сможете приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности или совершите прорыв в решении старой проблемы. Вам поможет нестандартный подход к делу, богатая фантазия и воображение.

Читайте также

Гороскоп на апрель 2020 года: Весы будут впадать в крайности, Львы обнаружат новый талант

Стрелец. Противоречивый, двойственный день. Стрельцы могут выглядеть достаточно оптимистично. Желание отгородиться, отойти от мирской суеты и уединиться повлечет за собой отчуждение и проблемы личного характера. Вторая половина дня может осложниться некоторыми недоразумениями в любовных, партнерских или супружеских отношениях.

Козерог. Сегодня Вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо и детально все обдумать: дело потребует максимума времени и сил. Не стоит решаться на рискованные операции. Ваш успех зависит от медленного поступательного движения к одной цели.

Водолей. Критический день, связанный с трансформацией психической энергии и преодолением соблазнов. Вероятно отчуждение от окружающего мира. Сегодня, как никогда ранее, Водолеям нужно проявить терпение и воздержание, иначе Вы рискуете потерять все сразу.

Рыбы. Критический день. Вам вдруг может показаться, что все потеряло смысл; но скоро тучи разойдутся и выглянет солнышко. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели.

Астролог: Вальдемар Небоходцев