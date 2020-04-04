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5апреля
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4 апреля 2020, 22:00 6

Работа пассажирских коридоров между Благовещенском и Хэйхэ приостанавливается

Работа временных пассажирских коридоров между Благовещенском и Хэйхэ временно прекращена. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Накануне в правительство региона поступило письмо от Народного Правительства Хэйхэ о том, что китайская сторона планирует завершить международные пассажирские перевозки по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ с 4 апреля. Решение принято для обеспечения безопасности граждан двух стран.

По оценке специалистов соответствующих ведомств китайской стороны, данное решение обусловлено наступлением теплой погоды и повышением температуры воздуха, нарушением льда на реке Амур и предстоящим ледоходом.

В течение следующей недели стороны проведут дополнительные консультации о возможных вариантах работы временных пассажирских коридоров в этих условиях, а также с учетом предстоящего перехода на использование при перевозке пассажиров судов на воздушной подушке. В связи с этим работа коридоров на следующей неделе будет приостановлена. Об итогах консультаций по данному вопросу будет сообщено дополнительно.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Хоть в этой новости нет ничего про сраный, раздутый до небес, высосаный из пальца и обрушившийся на головы запуганных людей коронавирус.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Плохая новость. На неделю раньше запланированного срока закрылись. Меньше продуктов завезли в Россию и меньше наши предприниматели вывезли товаров.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    50 минут назад

    Пассажирских...

  • амурская алена

    амурская алена
    29 минут назад

    значит ли это,что грузовые перевозки,будут продолжены?

  • Ирисска

    Ирисска
    17 минут назад

    А у нас что были открыты пассажирские перевозки между хэйхэ и благовещенском? Все же с января вроде было под запретом.

  • От души

    От души
    14 минут назад

    "Временные коридоры временно закрылись". Есть надежда)

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