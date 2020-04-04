Работа пассажирских коридоров между Благовещенском и Хэйхэ приостанавливается

Работа временных пассажирских коридоров между Благовещенском и Хэйхэ временно прекращена. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Накануне в правительство региона поступило письмо от Народного Правительства Хэйхэ о том, что китайская сторона планирует завершить международные пассажирские перевозки по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ с 4 апреля. Решение принято для обеспечения безопасности граждан двух стран.

По оценке специалистов соответствующих ведомств китайской стороны, данное решение обусловлено наступлением теплой погоды и повышением температуры воздуха, нарушением льда на реке Амур и предстоящим ледоходом.

В течение следующей недели стороны проведут дополнительные консультации о возможных вариантах работы временных пассажирских коридоров в этих условиях, а также с учетом предстоящего перехода на использование при перевозке пассажиров судов на воздушной подушке. В связи с этим работа коридоров на следующей неделе будет приостановлена. Об итогах консультаций по данному вопросу будет сообщено дополнительно.