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сегодня, 21:42 3

В Благовещенске полицейский на личном авто сбил женщину

В Благовещенске полицейский на личном авто сбил женщину
Фото: @skaner28

В Благовещенске вечером произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. По сообщению очевидцев, авария случилась в районе Театральной – Октябрьской. По имеющейся информации, водитель, сбивший человека, скрылся с места происшествия, но был задержан дорожными полицейскими.

Как сообщили в амурском управлении МВД, выяснилось, что за рулем машины, сбившей женщину, находился сотрудник полиции. Он был на личном автомобиле в свободное от службы время. В результате ДТП женщина получила травмы, она госпитализирована.

«По факту произошедшего проводится проверка. При установлении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировали в УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #транспорт #ДТП

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Рапорт на увольнение без числа наверняка лежит в сейфе у начальника.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Странно, взял и уехал, он же полицейский

  • От души

    От души
    1 час назад

    "Он был на личном автомобиле, в свободное от работы время".) Трезвый?

    Странно что задержали и напечатали.

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