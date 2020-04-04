В Благовещенске полицейский на личном авто сбил женщину

В Благовещенске вечером произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. По сообщению очевидцев, авария случилась в районе Театральной – Октябрьской. По имеющейся информации, водитель, сбивший человека, скрылся с места происшествия, но был задержан дорожными полицейскими.

Как сообщили в амурском управлении МВД, выяснилось, что за рулем машины, сбившей женщину, находился сотрудник полиции. Он был на личном автомобиле в свободное от службы время. В результате ДТП женщина получила травмы, она госпитализирована.

«По факту произошедшего проводится проверка. При установлении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировали в УМВД России по Амурской области.